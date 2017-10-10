В Кировском районе Казани построят новый жилой комплекс

Строительство нового ЖК планируется в районе пересечения улиц Энгельса и Гладилова

Строительство нового жилого комплекса планируется в Кировском районе Казани. 12 проектов строительства и реконструкции на территории исторического поселения города накануне обсудили на градостроительном совете.

Так, по словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, строительство нового ЖК планируется в районе пересечения улиц Энгельса и Гладилова.

- На первой линии планируется среднеэтажная застройка, чтобы не нарушать пропорции существующей застройки. В глубине квартала появятся высотные здания. А рядом с жилым комплексом запланировано и строительство школы – под ее возведение уже подбирается место, - отметила Прокофьева.

Также был представлен проект строительства жилого дома на улице Хади Такташа. Здание будет располагаться рядом с Закабанной мечетью.

Кроме того, на совете был рассмотрен проект реставрации и строительства на территории комплекса пивоваренного завода Петцольда.