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Новое место: пиццеты, мидии и датские сморреброды в винно-пивном баре Mellow

Новое место: пиццеты, мидии и датские сморреброды в винно-пивном баре Mellow
16+
Фото: Юлия Ирзина, Аида Аглуллина
ProKazan.ru узнал все о новом заведении на Профсоюзной

Новый гастробар Mellow Beer&Wine на Профсоюзной спустя месяц после технического открытия заработал в полноценном режиме. Философия гастробара звучит так: «Привносить в общество культуру и эстетику потребления качественных напитков в правильном сочетании с едой». ProKazan.ru пообщался с владельцами заведения и узнал, об особенностях места, с чем сочетать напитки и что попробовать. 

Вячеслав Миронов, управляющий Mellow Beer & Wine

- Место было выбрано не случайно: Профсоюзная постепенно становится улицей баров, как Рубинштейна в Санкт-Петербурге, утыканной барами и ресторанами. Что касается атмосферы в заведении, то она — по-настоящему домашняя: мы хотим, чтобы у посетителей Mellow создавалось ощущение, что они находятся в гостях у друзей в демократичной обстановке. Формат нашего заведения upper casual. Он сочетает в себе высокую кухню, дизайн и качественные напитки, но при этом по доступным ценам.

Мы объединяем два разных напитка — вино и пиво под одной крышей нашего заведения. В последнее время пиво меняет статус с простого и демократичного напитка на сложный и изысканный — напиток подают в красивых бокалах и подбирают к нему особые закуски. С другой стороны, вино, которое на протяжении долгого времени ассоциировалось с праздником, аристократизмом, чопорностью, становится более демократичным. Так что мне кажется логичным наконец свести их вместе. Заведений, совмещающих полноценные пивной и винный бары, в Казани еще не было.

ФИШКИ

Концепция, формат и атмосфера заведения располагают к легкому общению. Например, в Mellow – открытая кухня, отсутствует барная стойка, а еще есть два больших «коммунальных» стола, рассчитанных на несколько компаний. Все создано таким образом, чтобы убрать барьер между гостями и персоналом. Кроме того, в заведении отсутствуют как таковые бармены. Весь персонал в зале, состоящий исключительно из парней, отвечает за функции и официантов и барменов – прием заказа, самостоятельный налив, подача напитков и блюд с кухни, – все происходит с одних рук.  

КУХНЯ

Кухня в Mellow авторская с элементами нордической. Меню заведения прорабатывал шеф-повар Владимир Черепанов. Здесь вы сможете попробовать, как привычные блюда такие, как бургеры, паста и стейки, так и познакомиться с совершенно новым блюдом — пиццетой — горячая закуска из хрустящего слоеного теста прямоугольной формы с непривычными начинками. В меню их представлено семь позиций: с пармской ветчиной, шпинатом и козьим сыром, сезонными фруктами или с креветками и соусом манго. 

Также в Mellow подают сморреброды. Эта новинка гастрономии — скандинавские тапас. Они же бутерброды — классика датской и норвежской кухни. Только не с колбасой и сыром, а более утонченными начинками-намазками: шпроты и грецкие орехи, паштет и луковый джем. Стоит также попробовать мидии рокфор с зеленым маслом и запить полусухим грушевым сидром. 

Средний чек в Mellow составит до 1000 рублей без напитков. 

ЛАНЧИ

Также недавно в Mellow появились ланчи, на сытные обеды казанцев ждут с 12:00 до 16:00. Салат, суп и основное стоят от 200 до 290 рублей. Во время бранчей действует отдельное меню, цены от 50 до 120 рублей. 

БАР

Сейчас в Mellow 22 сорта модного разливного пива на кранах — это лагеры, стауты, эли, ламбики, бланши. Более 100 позиций крафтового пива в стекле. Также в гастробаре появилось вино — 150 наименований со всего света. Самое доступное — белое кубанское вино каберне совиньон — стоит всего 69 рублей за бокал и 700 за бутылку. Цена пива в разлив варьируется от 120 до 500 рублей за бокал. Для каждого сорта пива и вина предусмотрен специальный бокал. 

ЧТО С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ

Ужин в теплой дружеской компании станет еще приятнее с бокалом хорошего напитка. Персонал гастробара с легкостью научит вас составлять удачные гастрономические союзы. 

Мясная тарелка  830 рублей, бутылка вина — 2 730 рублей

Мясная тарелка с сыро-вяленой свиной шейкой, карбонадом, пармской ветчиной, брезаолой подается со сладким сушеным имбирем и двумя видами халвы: сливочной и шоколадной отлично подойдет к бокалу красного сухого вина. Удачным будет сочетание вин из благородных сортов темного винограда — Темпранильо. Вкус этого вина обладает шелковистыми танинами, нотами диких ягод, какао, гвоздики и ванили. А в аромате присутствуют тона шоколада и жареных кофейных зерен. Благодаря своей яркой кислотности, вкус очень свежий. 

Сморреброд с копченой уткой, рукколой, вишней и сыром камамбер — 360 рублей, бутылка вина — 2 560.

Сухое итальянское вино из винограда сорта Санджовезе отлично сочетается со сморребродами, выбирайте с начинкой из копченой утки, рукколы, вишни и сыра камамбер. Вино выдерживается в бочках 24 месяца, имеет среднюю насыщенность, а во вкусе чувствуется вишневая нотка и легкий аромат копченостей. 

Мидии рокфор — 530 рублей, бутылка вина — 1 450 рублей, бокал 0,075 — 145 рублей

Легкое белое вино из аргентинского сорта винограда Торронтес прекрасно сочетается с мидиями рокфор. У такого вина утонченный, освежающий аромат, в котором гармонично сплелись ноты абрикоса, персика, меда, ромашки и трав. 

Фетучинни с холодным ростбифом, белыми грибами и грецкими орехами — 380 рублей, бутылка пива 0,4—  340 рублей, бокал 0,2 —  190 рублей 

Пасту феттучини с ростбифом без колебаний можно сочетать с Punk IPA — это индийский бледный эль от шотландской пивоварни. Этот эль отличается незначительной крепостью, во вкусе чувствуется апельсин, острые специи, сладко-цветочные оттенки с мягкой и ровной хмельной горчинкой. 

ИНТЕРЬЕР

Гастробар расположился в здании бывшего хлебного базара 1795 года постройки. Все несущие стены из красного кирпича и фасад этого памятника архитектурного наследия остались нетронутыми, а в помещении соединились два стиля: классический лофт и нордик. Под потолком в 7,5 метров оставили старинные деревянные балки и дополнили их железными конструкциями, на фоне которых отлично смотрятся огромные дизайнерские люстры. Почти вся мебель и часть светильников выполнены вручную. За интерьер отвечал казанский архитектор Петр Сафиуллин. 

- В интерьерах и в фирменном стиле гастробара присутствуют рисунки обезьян. Мало кто знает что животные в дикой природе любят выпивать, например, стадо слонов складывает забродившие фрукты или сахаросодержащие части растения в яму, заваливают сверху листьями, и спустя несколько дней, когда бражка будет готова, приходят и выпивают всю смесь. Обезьяны, понимая что слоны приготовили бражку вскрывают эти ямы первыми, и выпивают. Принимая во внимание этот факт, в Mellow мы исповедаем, что именно качественное вино "превратило обезьяну в человека", - делятся основатели бара. 

ПУБЛИКА

В Mellow ставку делают на казанцев в возрасте от 25 до 45 лет, людей, которые выбирают качество продукта и сервис. Разбирающихся в лучшем пиве, вине и гастрономии, либо те, кто приходит сюда за просвещением в данных категориях. В гастробаре систематически будут проходить обучающие мастер-классы от известных владельцев и управляющих виноделен и пивоварен, сомелье и именитых шеф-поваров по продуктам и приготовлению блюд. Прежде, чем заглянуть в гастробар, лучше заранее забронировать столик, желающих попробовать новые блюда слишком много и есть риск, что вам не хватит места. 

Гастробар Mellow Beer & Wine,
ул. Профсоюзная, 10/14
@mellowbar.ru
+7 (843) 292-42-20

График работы:
воскресенье — четверг 12:00−0:00, пятница — суббота 12:00−2:00

Светлана Михайлова, 30.10.2017, 10:33
Тэги: Еда, Новое место, Отдых
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