В Казани скончался проректор КНИТУ-КХТИ Илнур Абдуллин‍

В Казани накануне, 9 октября, скончался 63-летний проректор КНИТУ-КХТИ Илнур Абдуллин, об этом сообщается на официальном сайте казанского вуза.

Илнур Абдуллин заведовал кафедрой технологии изделий из пиротехнических и композиционных материалов. С 27 сентября 2017 года он занял должность главного ученого в области спецхимии.

Основным направлением научных исследований профессора Абдуллина было создание пиротехнических составов и устройств.

Ученый был похоронен сегодня, 10 октября, на мусульманском кладбище Казани.