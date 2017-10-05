Казанских школьников бесплатно обучат програмированию в Яндекс-лицее

Компания "Яндекс" открыла сегодня в Казани центр по подготовке молодых программистов. Школьники 8-9 классов смогут бесплатно научиться здесь программировать на языке Python, а по завершению двухгодичного курса получить сертификат.

«Яндекс.Лицей» открылся на базе Казанского техникума информационных технологий и связи. Программа обучения расчитана на два года. Первый год ребята будут знакомиться с теорией и выполнять несложные проекты, а на второй - осваивать технологии на практике.

Всего в Татарстане планируется запустить пять площадок. До конца года «Яндекс.Лицеи» появятся на базе казанских лицея-интерната №2 и IT-лицея КФУ, а также в Иннополисе и детском технопарке «Кванториум» в Набережных Челнах.

Заявки на обучение в РТ подали 759 школьников. Конкурсный отбор прошли всего 113.

Занятия будут проходить два раза в неделю во второй половине дня. Их будут вести местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.