Минниханов о «волнах минирований» в Казани: нас не может не тревожить эта ситуация

Президент РТ принял участие в заседании антитеррористической комиссии

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе заседания антитеррористической комиссии прокомментировал несколько "волн минирований" ведомств и зданий в Казани, которые проходили на протяжении нескольких недель.

- Нас не может не тревожить ситуация с так называемым минированием торговых центров, школ, аэропортов и других объектов, охватившим страну сразу после муниципальных выборов. Проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного правильнее, чем ликвидировать последствия подобных явлений, - заявил Минниханов.

Также он сообщил, что в этом году в республике было совершено 24 преступления экстремистской направленности и 5 террористического характера, совершенных лидерами и активными участниками молодежных объединений.

Были наказаны 70 молодых нацистов - их привлекли к административной ответственности.

Напомним, волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и после этого на протяжении недели.

После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел. Недавно стало известно, что телефонными террористами оказались четверо граждан России, которые проживают за рубежом.