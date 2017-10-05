Опасно или нет? В Казани возле детского сада валяются разбитые ртутные лампы

В редакцию ProKazan.ru читатель отправил фотографии разбитых энергосберегающих ртутных ламп. Судя по снимкам, люминофорные лампы разбиты за оградой детского садика.

Заведующая учреждением Энже Литвинова прокомментировала, что лампы никак не относятся к детскому саду. По ее словам, раз уж они разбиты за территорией, то они за них ответственности не несут.

- Это не наши лампы, свои мы собираем и сдаем в соответствующие служба, - прокомментировала Литвинова. - А эти находятся за территорией.

Однако несмотря на то, что осколки действительно валяются за территорией, игнорировать их тоже не стоит. Химик Аркадий Курамшин уверяет, что поводов для паники нет - разлитая ртуть опасна в замкнутых пространствах, однако вызвать соответствующие службы все же стоит.

- Если кто-то разбил лампы, нужно звонить в МЧС, вызывать соответствующую службу, - сказал Курамшин. - Человек подручными средствами ртуть не соберет, однако он может обеспечить, чтобы никто не подходил к этому месту. Для детского сада опасности нет, дети не играют за забором.