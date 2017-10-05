МВД: в Казани стали чаще умирать от передозировки наркотиками

В Казани стали чаще умирать от передозировки наркотиками. За 9 месяцев текущего года зафиксировано 22 факта случая летального исхода. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник управления МВД России по Казани Алексей Соколов.

- Надо говорить об этом открыто. Наркоситуация в городе непростая, поэтому необходимо налаживать взаимодействие со всеми субъектами профилактики, - сказал Соколов.

Так, по его словам, в этом году было выявлено 1423 преступления. При этом зафиксировано 1032 факта изъятия наркотических веществ, из которых 59,4% - синтетические наркотики.