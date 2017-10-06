В Татарстане двое мужчин сгорели заживо, греясь возле деревенской печи

Трагедия произошла в деревне Ключищи Тюлячинского района Татарстана, сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Двое человек погибли на пожаре.

Сообщение о горящем одноэтажном бревенчатом доме на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сегодня в пятом часу утра. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №131 и ДПК «Алан».

Спасатели были на месте происшествия через 9 минут - дом полностью был охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Еще 4 минуты заняло тушение пожара. Во время разбора конструкций сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тела 68-летнего хозяина дома и его 57-летнего гостя.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.