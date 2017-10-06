Наверх
Президент Татарстана ознакомился с ходом работ по расширению дороги в Салмачи
13:57, сегодня9
Стало известно, зачем звезда фильма «Такси» Сами Насери приехал в Казань
18:07, сегодня9
На ликвидацию Татфондбанка потратят почти 280 млн рублей
17:58, сегодня4
В Татарстане завершен пуск тепла во всех районах
17:05, сегодня1
«ART City»: искусство жить
В Казани лишили аккредитации КСЮИ
16:22, сегодня9
Звезда фильма «Такси» Сами Насери приехал в Казань
16:00, сегодня6
В день проведения «Казанского полумарафона» в столице РТ перекроют улицы
14:25, сегодня3
Как перестать ныть и начать зарабатывать: заведи свою команду на увеличение прибыли
Страшное ДТП на трассе в РТ: пьяный водитель Lifan столкнулся с фурой, погиб его пассажир
13:14, сегодня16
В Казани осудили владельцев таксопарка за пытки арендаторов автомобилей
12:22, сегодня13
Стало известно, кто стал сокамерником экс-главы Татфондбанка Мусина
11:24, сегодня16
В Казани состоялся международный Молодёжный форум Нефтегазстройпрофсоюза России
Прокуратура: изучение татарского языка может осуществляться только с согласия родителей
10:33, сегодня46
В Татарстане суд отправил аксубаевского каннибала в СИЗО
09:49, сегодня16
Минниханов поздравил Путина с юбилеем, выложив видеоролик в соцсети
09:10, сегодня23
20 кухонь на одной улице Казани: гастро-экскурсия по Кремлевской Набережной
В Татарстане проверят идентичность текстов вывесок на татарском и русском языках
08:46, сегодня12
Сегодня в Казани ожидается +12 градусов
07:01, сегодня2
В Казани на четыре дня ограничат движение по улицам 1 Мая и Халтурина
17:53, 06.10.20171
Экспертное мнение: почему казанцам не стоит экономить на замене автостекла
Россию ждет крупнейшая "Черная Пятница"
17:46, 06.10.201710
СМИ: в Татарстане планируют построить ветропарки
17:29, 06.10.201729
Рост популярности сервиса «Web-видеоконференции» на платформе VideoMost
17:01, 06.10.20172
Благотворительная акция «Волшебная комната» : собираем игрушки для детей из ДРКБ
Фонд помощи пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» начнет выплаты в ноябре
16:56, 06.10.20174
На выходных в Казани откроется гастрономический фестиваль (16+)
16:34, 06.10.20175
Завтра в Казани ожидается порывистый ветер и +12 градусов
16:21, 06.10.2017
Проведи звездную экскурсию для Александра Молочко
В башкирских селах на границе с Татарстаном введен режим ЧС из-за вспышки ящура
16:06, 06.10.20176
Страшное ДТП на трассе в РТ: столкнулись две «легковушки» и грузовик, трое человек погибли
15:19, 06.10.201722
В Казани снесли магазин, который построили на участке под жилой дом
14:54, 06.10.201710
«Рассматриваем вопрос по Москве»: Латыпова опровергла продажу всей сети «Бахетле»
14:13, 06.10.201735
В Зеленодольске в городское озеро выпустили 20 тысяч мальков карпа
14:03, 06.10.201716
СМИ: Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами
13:39, 06.10.201712
Казанский лукбук: актриса театра в тренче, лакированных туфлях и носках с люрексом
13:11, 06.10.201723
В Казани отремонтировали 10 километров дороги до аэропорта
13:10, 06.10.201720
Полиция Казани ищет строителя, который сбежал с 50 млн рублей
12:19, 06.10.201730
Небесный цвет и мозаичные иконы. Как казанцы восстанавливают Богоявленский собор
12:16, 06.10.201713
Нужно ли в Казани переводить стрелки часов и начать жить не по московскому времени?
12:00, 06.10.2017102
В Казани пенсионер на «Хонде» сбил 7-летнюю девочку
11:45, 06.10.201711
Перед чемпионатом мира по футболу Казань защитят от комаров
11:22, 06.10.20176
Казанские хирурги сделали мужчине из Альметьевска нос из его ребра
10:48, 06.10.201714
СМИ: гендиректор «Бахетле» выставила сеть супермаркетов на продажу за 10 млрд рублей
10:19, 06.10.201735
В Казани построят детский реабилитационный центр за 550 млн рублей
09:41, 06.10.20178
В Казани родители назвали своих детей Леон, Габриэлла и Бэлла
09:15, 06.10.201711
В Казани сдали дом на Четаева, который строили 12 лет
08:55, 06.10.201712
ФСБ: установлены личности телефонных террористов, «заминировавших» сотни зданий в России
08:22, 06.10.201745
Сегодня в Казани ожидаются дожди
06:16, 06.10.20173
Новые подробности аксубаевского каннибала: он мечтал обрести вечную жизнь
18:09, 05.10.201724
Как обстоят дела с экстремальными площадками в Казани?
18:01, 05.10.20174
"Физрук"(16+) спасает театр: премьера на ТНТ 9 октября, в 20.00
17:38, 05.10.20175
В Казани из-за крестного хода перекроют центральные улицы города
17:27, 05.10.201769
Eurosport Gold – эксклюзивный спортивный телеканал для зрителей «Интерактивного ТВ»
16:42, 05.10.20171
Известный видеоблогер Юрий Дудь в Нижнекамске ответил, сколько он зарабатывает
16:35, 05.10.201725
В Татарстане мужчина убил соседа, чтобы его съесть
15:59, 05.10.201726
В Казани снова эвакуируют министерства и торговые центры
15:34, 05.10.201720
В Казани будут судить банду налетчиков, грабивших ломбарды в карнавальных масках
15:08, 05.10.20176
Соцсети: над Казанью заметили военные вертолеты
14:23, 05.10.201717
В Казани снова эвакуируют школы
13:58, 05.10.201726
В Казани мужчина выстрелил в спину спящей жены
13:29, 05.10.201723
В Казани главам районов подняли зарплаты
13:00, 05.10.201742
В Татарстане задержали комбайнера: его подозревают в изнасиловании детей 9 и 10 лет
12:30, 05.10.201717
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
11:50, 05.10.20177
Из Казани в Минск откроется регулярный авиарейс
11:25, 05.10.20176
В Татарстане отец травмировал голову 3-месячной дочери
10:59, 05.10.20178
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

На ликвидацию Татфондбанка потратят почти 280 млн рублей

На ликвидацию Татфондбанка потратят почти 280 млн рублей
16+
Фото: ProKazan.ru

На проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Татфондбанка направят 278 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте АСВ.

Так, из этой суммы 73,4 тыс рублей будут направлены на зарплату и компенсации работникам, 70 тыс рублей планируется потратить на судебные издержки, 46,9 тыс. рублей – на содержание и охрану собственных и арендованных зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что имущество Татфондбанка выставят на торги за 3 млрд рублей. В эту сумму входят семь активов в виде акций, паев и долей в компаниях, оцененные в 2,88 млрд рублей. Также в списке значатся 105 объектов недвижимости на 484,8 млн рублей, банку также принадлежат 84 автомобиля. Так, по оценкам экспертов, самым дорогим является микроавтобус Toyota Hiace, стоимость которого составляет 1,7 млн рублей.

Кстати, самым дорогим объектом недвижимости оказался центральный офис Татфондбанка площадью более 5 тыс тыс кв.м. на Чернышевского. Его оценили в 133,56 млн рублей.

Отметим, что установленная задолженность банка перед кредиторами на 1 августа 2017 года составляла 134,8 млрд руб.

Люция Кашапова, 07.10.2017, 17:58
Тэги: Крушение Татфондбанка
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нечто07 октября 2017, 18:12
Эту бы сумму потратили на компенсации клиентам!
0
0
Согласны с автором?
Дмитрий07 октября 2017, 18:22
Да, тысячи потратят на расходы , а миллионы куда ???
0
0
Согласны с автором?
Горожанин07 октября 2017, 18:26
Чего-чего? 73,4 тыс рублей будут направлены на зарплату и компенсации работникам? :-D Что, трем сотрудникам за 1 месяц что ли?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин07 октября 2017, 18:43
Люблю арифметику,особенно когда тысячи в миллионы превращаются!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru