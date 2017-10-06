На ликвидацию Татфондбанка потратят почти 280 млн рублей

На проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Татфондбанка направят 278 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте АСВ.

Так, из этой суммы 73,4 тыс рублей будут направлены на зарплату и компенсации работникам, 70 тыс рублей планируется потратить на судебные издержки, 46,9 тыс. рублей – на содержание и охрану собственных и арендованных зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что имущество Татфондбанка выставят на торги за 3 млрд рублей. В эту сумму входят семь активов в виде акций, паев и долей в компаниях, оцененные в 2,88 млрд рублей. Также в списке значатся 105 объектов недвижимости на 484,8 млн рублей, банку также принадлежат 84 автомобиля. Так, по оценкам экспертов, самым дорогим является микроавтобус Toyota Hiace, стоимость которого составляет 1,7 млн рублей.

Кстати, самым дорогим объектом недвижимости оказался центральный офис Татфондбанка площадью более 5 тыс тыс кв.м. на Чернышевского. Его оценили в 133,56 млн рублей.

Отметим, что установленная задолженность банка перед кредиторами на 1 августа 2017 года составляла 134,8 млрд руб.