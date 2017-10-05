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В день проведения «Казанского полумарафона» в столице РТ перекроют улицы

В день проведения «Казанского полумарафона» в столице РТ перекроют улицы
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Фото: пресс-служба правительства

Завтра, 8 октября, в Казани в связи с подготовкой и проведением полумарафона перекроют улицы. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Исполкома города.

Движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

С 6.30 до 10.30 вокруг стадиона «Казань Арена» будет полностью ограничено движение.

Сообщается, что участники всероссийских соревнований преодолеют дистанции 3, 10 и 21,1 км. Старт будет дан у стадиона «Казань Арена». 

Люция Кашапова, 07.10.2017, 14:25
Тэги: Дороги
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