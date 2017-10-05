В Зеленодольске в городское озеро выпустили 20 тысяч мальков карпа

На будущий год они наберут вес в 2 килограмма

Зеленодольский фермер Кутдус Саттаров сделал подарок родному городу - выпустил в озеро 20 тысяч мальков карпа.

Все началось пару лет назад, когда зеленодолец решил сделать озеро на своем участке. Пригнал экскаватор к болотистому участку и начал копать. Под толщей земли обнаружили родник. Его очистили, и теперь он подпитывает искусственный водоем, спасая его от высыхания. Кутдус Саттаров выпустил в него 400 килограммов живых карпов и толстолобиков.

- Сейчас для меня их стало много, и я решил сделать подарок городу, - рассказал Кутдус Саттаров.

По словам фермера, карпы хорошо приживутся в городском озере – для них не нужны особые природные условия. Кроме того, карпы травоядные и сами могут себя прокормить.

Зимой Кутдус Саттаров посоветовал сделать во льду лунки, чтобы в воду поступало необходимое для рыб количество кислорода.

- Выживаемость – 90%, - объяснил фермер. - Конечно, в естественных природных условиях они будут расти долго, но в домашних – за год набирают по два килограмма.

Кутдус Саттаров пообещал почаще приходить на озеро, чтобы проверять, как живется здесь его рыбам. А на будущий год рыболовов ждет хороший клев.