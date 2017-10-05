Полиция Казани ищет строителя, который сбежал с 50 млн рублей

Полиция Казани разыскивает 30-летнего мужчину, которого подозревают в хищении более 50 млн рублей, сообщает УМВД России по Казани.

По версии следствия, подозреваемый с октября 2016 года по апрель текущего года, являясь представителем строительной фирмы, получал деньги от потерпевших на приобретение стройматериалов для ремонта площадки одного из жилищных комплексов города.

- Мужчина обещал вернуть долги с процентами либо квартирами в строящемся доме. Однако получив деньги, он присваивал их себе и переставал выходить на связь, - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Всех, кто пострадал от мошеннических действий данного лица, полицейские просят обращаться по телефонам: 2945-055, 8-9178-841-651.