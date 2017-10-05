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Казанские хирурги сделали мужчине из Альметьевска нос из его ребра

Казанские хирурги сделали мужчине из Альметьевска нос из его ребра
16+
Фото: скриншот видео "Эфир 24"

Уникальную операцию провели хирурги в городской клинической больнице №7. 42-летнему Шафкату Джураеву из Альметьевска сделали нос из его же ребра, передает телеканал «Эфир».

15 лет назад мужчине во время драки сломали нос. Его восстановлением занялись врачи из Узбекистана. Они пытались выпрямить сломанный нос, а в итоге удалили хрящ. После этого орган обоняния сплющился.

- За ринопластику носа долго никто не брался. Было трудно им дышать, - рассказывает мужчина.

После этого он обратился к казанским хирургам. Операция длилась более пяти часов. Врачи использовали закрытый метод операции, чтобы не осталось шрамов. Отмечается, что подобная операция, когда пациенту из реберного хряща делают нос, проводилась в Казани в десятый раз.

- Такую радость описать невозможно. Спасибо врачам, золотые руки, - поделился впечатлениями мужчина.

Люция Кашапова, 06.10.2017, 10:48
Тэги: Медицина
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