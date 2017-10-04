В Казани будут судить банду налетчиков, грабивших ломбарды в карнавальных масках

В Казани будут судить банду налетчиков, совершивших серию разбойных нападений на торговые точки и ломбарды в нескольких районах республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что с апреля 2008 года злоумышленники совершили ряд краж и нападений на ювелирные и продуктовые магазины, ломбарды и букмекерские конторы в Казани, а также Арском и Балтасинском районах республики.

- Члены банды тщательно планировали свое преступление, заранее распределяя роли каждого. Так, летом они одевались в темную, закрывающую все тело одежду с капюшонами, всегда использовали перчатки и маски, таким образом, оставаясь неопознанными и практически не оставляя следов, - отметили в ведомстве.

Кроме того, они меняли «декорации», применяя то карнавальные маски, то медицинские асептические, то нанося театральный грим.

В ходе расследования было установлено, что жертв они своих связывали, а затем избивали.

- Так при совершении разбойного нападения на букмекерскую контору на улице Космонавтов женщину-администратора схватили за волосы и несколько раз ударили головой об пол и дверной косяк,- сказали в МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 58 УК РФ «Кража», 162 УК РФ «Разбой», 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» и 209 УК РФ «Бандитизм».