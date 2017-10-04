В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погодных условий ожидается 6-7 октября, порывы ветра могут достигать до 20 м/с

Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение об очень сильном ветре на территории республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, ухудшение погодных условий ожидается 6-7 октября, порывы ветра могут достигать до 20 м/с.

- Во второй половине дня 6 октября и до 2 часов 7 октября местами возможен очень сильный ветер порывами до 25 м/с., - предупредили синоптики.

Завтра, 6 октября, в Татарстане ожидается облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди. Днем воздух прогреется от 8 до 13 градусов тепла.

В связи с этим, МЧС предупреждает, что сильный ветер, представляет серьезную опасность участникам дорожного движения. Если непогода застала вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.