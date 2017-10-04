Из Казани в Минск откроется регулярный авиарейс

До конца этого года из Казани в Минск может быть открыт регулярный авиарейс. Об этом сообщил генеральный директор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев.

- Хотим открыть маршрут Казань – Минск, потому что в последнее время очень большой интерес у белорусских коллег и у татарстанских бизнесменов к этому направлению. Немало совместных проектов. Учитывая просьбу коллег из Беларуси, мы приняли такое решение, - отметил Трубаев.

Также планируется открыть авиарейсы в Ереван и Баку.

Напомним, накануне из Казани открылись прямые авиарейсы в Калининград. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять рейсы по средам. Из Казани самолет вылетает в 18.00 и прибывает в Калининград в 19.50. Вылет из Калининграда в 19.50, в Казани самолет приземлится в 00.30.