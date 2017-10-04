В Татарстане отец травмировал голову 3-месячной дочери

В Набережных Челнах 31-летний Марат Аглиуллин травмировал голову 3-месячной дочери. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

По версии следствия, происшествие произошло 30 сентября текущего года. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, держал на руках 3-месячную дочь. При этом он совершил действия, причинившие ей тяжкий вред здоровью.

- В результате девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает, - сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Свою вину мужчина признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.