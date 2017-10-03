Депутаты Госдумы хотят вдвое сократить длительность новогодних каникул

Депутаты Государственной Думы собираются рассмотреть законопроект, согласно которому количество выходных в новогодние праздники может сократиться вдвое, об этом сообщают "Известия".

Предложение депутатов КПРФ заключается в том, чтобы оставить выходными днями 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января, а все последующие дни сделать рабочими. Исключение сделают для православного Рождества — 7 января. В качестве компенсации за сокращенные каникулы выходными могут стать 18 марта в честь дня присоединения Крыма и 7 ноября — день Октябрьской революции. Учитывая то, что 4 ноября в стране — официально выходной день, такие прерывистые ноябрьские каникулы едва ли станут удобной альтернативой новогодним.

Сама идея объявить 7 ноября нерабочим днем приурочена к столетию Октябрьской революции, которое отмечается в этом году.

- Объявление 7 ноября нерабочим днем — это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство — СССР, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если предлагаемый документ будет принят, россияне лишатся двух выходных дней в году. Авторы инициативы пояснили, что к ним поступает масса обращений от россиян, которые остаются без зарплаты из-за затяжных январских праздников.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) уже усомнился в том, что документ будет поддержан даже на уровне профильного комитета.