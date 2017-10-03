Фоторепортаж: как сносят в Казани Комбинат «Здоровье»

Корреспондент портала ProKazan.ru оценил строительные работы

В Казани продолжается снос здания Комбината "Здоровье". Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на месте строительных работ.

На данный момент полным ходом идет разбор основного корпуса здания. Главная вывеска с названием предприятия пострадала на половину: вместо слова "здоровье" можно прочитать лишь окончание "овье".

С помощью гидравлического молота рабочие разбивают кирпичную кладку. Строительного мусора так много, что техника не успевает его вывозить. В результате часть времени экскаваторы черпают ковшами разрушенные стены, а затем вываливают мусор там же, где и брали.

Малый корпус со стороны Островской уже разобран до фундамента. Здесь относительно чисто, завезены бетонные блоки и новые трубы.

Все работы ведутся за высоким забором. К сожалению, в этот раз рабочие были не разговорчивы: под предлогом, что частная территория не подлежит съемке, нам отказались давать комментарии.

Напомним, оздоровительный комплекс закрылся с 1 июля. По словам гендиректора АО "Комбытсервис" (97 процентов акций этой компании принадлежат экс-мэру Казани Камилю Исхакову) Елены Гендельман, здесь будет построено новое здание, которое через год должно быть открыто. Камиль Исхаков сообщил, что в обновленном комплексе будут бассейны, русская и финская сауны, турецкие бани.

Справка

Здание “Комбината здоровья” было построено в 70-е годы на месте Меркуловских бань. В советское время здесь любили отдыхать партийные лидеры, а в на 90-е годы банные процедуры часто захаживали представители криминальных группировок.