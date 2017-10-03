В больницах Татарстана начали применять музыкотерапию

В Набережных Челнах в больнице скорой медицинской помощи врачи начали применять музыкотерапию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.

Так, по мнению медиков, правильно подобранная музыка способствует расслаблению мышц и может применяться в качестве дополнительной реабилитационной терапии.

- Такая терапия помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям, которые страдают от ожирения, - говорится в сообщении.

Также специалисты отмечают, что музыка помогает поддерживать позитивный дух.

К слову, музыкотерапию поддержал камерный оркестр Игоря Лермана, который дал часовой концерт в БСМП в Набережных Челнах.