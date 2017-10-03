Наверх
СМИ: в Казани после массовых эвакуаций возбудили 150 уголовных дел
10:38, сегодня12
В Казани эвакуировали Ростехнадзор РТ
11:57, сегодня1
Стала известна самая кривая улица Казани
11:34, сегодня1
«Билайн» в Иннополисе представил проект
11:27, сегодня
20 кухонь на одной улице Казани: гастро-экскурсия по Кремлевской Набережной
В Бугульме сожгли гараж с мужчиной
10:54, сегодня2
Минниханов внес в Госсовет проект бюджета Татарстана с дефицитом в 2,6 млрд рублей
10:15, сегодня11
СМИ: Роскомнадзор вдвое сократит список запрещённых сайтов
09:52, сегодня4
Экспертное мнение: почему казанцам не стоит экономить на замене автостекла
Казанцам предложили придумать название нового бассейна в Дербышках за 110 млн рублей
09:29, сегодня27
Метшин о метро в Казани: республика и город его вытянуть не могут
08:54, сегодня32
В начале ноября жителей России ожидают три выходных дня подряд
08:32, сегодня9
Благотворительная акция «Волшебная комната» : собираем игрушки для детей из ДРКБ
Компанию ПСО "Казань" наказали за стадион в Самаре
08:19, сегодня11
Сегодня в Казани будет без осадков и +9 градусов
06:14, сегодня
СМИ: МВД РТ отзовет полицейских из отпусков после сотен звонков о бомбах
22:31, 03.10.201720
Проведи звездную экскурсию для Александра Молочко
В Казани эвакуировали отель, в который должен был заселиться хоккейный клуб «Югра»
22:15, 03.10.20175
Во все школы и детские сады Татарстана подано отопление
18:24, 03.10.20176
В Татарстане мужчина с осколком стекла и ножницами напал на сотрудников Росгвардии
17:41, 03.10.201735
Почему некоторые сотрудники ProKazan.ru - тролли?
«Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года
17:11, 03.10.20174
Гендиректор казанского порохового завода: речи о переезде пока не идет
16:50, 03.10.201713
Казанский лукбук: репетитор в драповой шляпе, ярком шарфе и пальто из секонд хенда
16:30, 03.10.201712
Впервые в Казани инициаторами и организаторами праздника для своего двора стали жители
Завтра в Казани ожидается +9 градусов тепла
16:15, 03.10.20171
В Казани эвакуировали аэропорт
16:12, 03.10.201722
Яндекс: "краснодарские каннибалы" попали в Топ запросов казанцев
16:01, 03.10.20172
Александра Никифирова научит зрителей ТВ-3 не пропускать «Знаки судьбы»
Как это было: в Казани эвакуировали вузы, школы, министерства, торговые центры и аэропорт
15:50, 03.10.201749
В Казани эвакуировали университеты — КФУ, КХТИ, КАИ, ТИСБИ
15:39, 03.10.201711
Астрофизик из КФУ не получил Нобелевскую премию по физике
15:24, 03.10.201723
Главное развлекательное шоу ТВ-3 «Человек-невидимка» открывает свой 12-й сезон
Афиша громких событий: гастроли цирка, бои TNA и концерт Дорна
15:00, 03.10.2017
В Казани водитель "Камаза" протаранил припаркованный грузовик и погиб
14:40, 03.10.201718
В Казани возбудили дело на гендиректора компании "МЭЛТ"
14:14, 03.10.201710
Массовая эвакуация в Казани: эвакуировали еще несколько школ, здание УФАС РТ, штаб КПРФ
14:00, 03.10.201730
МВД РТ закупит 30 упаковок мельдония к чемпионату мира по футболу
13:37, 03.10.201714
В Казани на Ноксинском спуске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
13:15, 03.10.20175
В России у судей могут появиться свои больницы и санатории
12:59, 03.10.201730
В Казани эвакуировали исполком, школы, IT парк и министерства
12:30, 03.10.201731
Бесплатный душ и спальное место: с нового года в Татарстане заработают вытрезвители
12:16, 03.10.201729
В Казани эвакуировали Госсовет и Дворец земледельцев
11:57, 03.10.201724
Афиша 3-9 октября: фестиваль Beat Weekend​, выставка собак и концерт Димы Билана
11:47, 03.10.2017
В Казани суд забрал у владельца два исторических дома на улице Баумана
11:33, 03.10.201716
В Казани продлили ограничение движения по улице Баки Урманче
11:30, 03.10.20174
Самые неoбычные изoбретения кaзaнцев: выдвижнoй унитaз и бoевые рoбoты смeрти
11:15, 03.10.20173
Алексей Навальный: «Мы не имеем права утратить татарский язык»
11:12, 03.10.201751
В Казани мужчина погиб при очистке колодца
10:51, 03.10.201716
Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы
10:30, 03.10.20176
СМИ: в России планируют вывести новый сорт картофеля
10:18, 03.10.201726
В Татарстане водитель «легковушки» насмерть сбил велосипедиста
09:50, 03.10.20174
Жительница Казани умерла в Москве, упав со стула
09:30, 03.10.201717
Президент Татарстана сходил на стажировку чиновников в Сингапуре
09:06, 03.10.201727
В Татарстане начали укладывать дороги из бетона
08:42, 03.10.201730
ТВ-3 инвестирует до 100 млн рублей в производство российских сериалов
08:33, 03.10.20171
В Казани закрывается филиал Суриковского института
08:10, 03.10.20179
Сегодня в Казани воздух прогреется до +8 градусов
06:12, 03.10.2017
"Ак Барс" одержал волевую победу над "Сибирью" в матче чемпионата КХЛ
22:06, 02.10.20176
В Татарстане погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням
18:54, 02.10.201724
День в военкомате: почему казанцы теряют зрение в школах и идут в армию с плоскостопием
18:35, 02.10.201733
Пользователи твиттера высмеяли доступную среду в Казани
18:03, 02.10.201722
Желающих больше, а мест в армии меньше. Военный комиссар РТ о начале осеннего призыва
17:34, 02.10.201750
В Татарстане ГИБДД начала искать "гонщиков на встречке" с воздуха
17:33, 02.10.201718
80-летнюю пенсионерку из Казани, которая исчезла после продажи квартиры, приютила семья
17:21, 02.10.201710
«Пора отпусков - Баку»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
16:57, 02.10.201710
В Татарстане при перекачке нефти из цистерны погиб рабочий
16:40, 02.10.20176
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017

В Казани эвакуировали Ростехнадзор РТ

В Казани эвакуировали Ростехнадзор РТ
16+
Фото: скриншот карт Google

В Казани сегодня эвакуировали Приволжское управление Ростехнадзора по РТ, об этом сообщили сотрудники ведомства, передает "Реальное время".

Ранее были эвакуированы технопарк "Идея" на улице Петербургской и школа №18, которую уже эвакуировали накануне, 3 октября.

Напомним, накануне в Казани после анонимных звонков о бомбе были эвакуированы десятки ведомств. По данным фактам были возбуждены около 150 уголовных дел.

Н. Вильданов, 04.10.2017, 11:57
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru