В Казани эвакуировали Ростехнадзор РТ

В Казани сегодня эвакуировали Приволжское управление Ростехнадзора по РТ, об этом сообщили сотрудники ведомства, передает "Реальное время".

Ранее были эвакуированы технопарк "Идея" на улице Петербургской и школа №18, которую уже эвакуировали накануне, 3 октября.

Напомним, накануне в Казани после анонимных звонков о бомбе были эвакуированы десятки ведомств. По данным фактам были возбуждены около 150 уголовных дел.