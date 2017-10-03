В начале ноября жителей России ожидают три выходных дня подряд

В 2017 году отмечаемый 4 ноября День народного единства, который Трудовым кодексом включен в число нерабочих праздничных дней, выпадает на субботу, а это значит, что выходным станет еще и понедельник, напоминает Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

- В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным, — сообщил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Таким образом, первая полная рабочая неделя ноября будет короче обычной, а первый уик-энд продлится с 4 по 6 ноября, отмечает ТАСС.