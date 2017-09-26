Во все школы и детские сады Татарстана подано отопление

В Татарстане отопление включили во всех школах (1,6 тысячи) и детских садах (1,8 тысячи), об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ РТ.

Пока в республике без тепла остаются 14 объектов здравоохранения, остальные 99,3 процента больниц и поликлиник уже отапливаются.

Отапливаются 17,1 тысячи жилых домов. Без тепла остаются 56 многоквартирных домов в Казани, по 2 дома в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах, 3 – в Тукаевском, и один – в Елабужском районе.