Как обстоят дела с экстремальными площадками в Казани?

Корреспондент ProKazan.ru пообщался со скейтерами и узнал, как обстоят дела с площадками в столице РТ

Скейтбординг считается популярным развлечением на Западе. Например, в США, по данным на 2013 год, на скейте катаются свыше 13 млн человек. В России этот вид спорта тоже активно прогрессирует, и хобби уже перерастает в профессию. А как обстоят дела в Татарстане? Наш корреспондент пообщался с продвинутыми скейтерами Казани и узнал у них тонкости казанского скейтбординга.

По мнению экстремалов, сегодня в Казани только две рабочие скейт-площадки, которые находятся в плачевном состоянии и не приспособлены для катания.

Крытые скейт-парки Казани

Скейт - парк "Skillup" (закрыт)

Был основан в декабре 2014 года в доме на улице "Жуковка". Вокруг строительства этого скейт-парка развился огромный ажиотаж, ведь приближался зимний сезон катания и спортсменам нужна была закрытая площадка. этот Скейт-парк являлся первым крытым парком в Казани, что вызвало его высокую популярность на тот момент. Нам удалось связаться с одним из основателей скейт-парка - Оскаром, который сообщил, что закрыли парк из-за маленькой посещаемости.

"Skillup" 2014 год

Рампы "Ковчег" (закрыт)

Скейт-парк "Ковчег" открылся в январе 2015 года на улице Родины по инициативе организации, которая занимается строительством скейт площадок, "Ковчег Рампы". Скейт-парк являлся вторым крытым парком в Казани, закрылся спустя год из-за неуплаты аренды. По оценкам скейтеров данный скейт-парк был достаточно приспособлен для катания на скейтборде, но потенциал парка все же был рассчитан для BMX.

"Ковчег" 2016 год

Скейт-парки на открытом воздухе

Скейт-парк перед спорткомплексом "Ватан" (закрыт)

Был открыт 5 ноября 2011 года при поддержке мэрии Казани и инициативе клуба экстремалов Казани "Экстрим фактор". в начале универсиады его поставили у Казань-арены под названием под одноименным названием клуба экстремалов. В 2012 году в нем даже проводили соревнования по двум дисциплинам - скейтбординг и BMX.

Скейт-парк у спорткомплекса "Ватан" 2011 год

В 2014 году, перед Универсиадой, у "Ватана" появился достаточно интересный скейт-парк, далее его перевезли к “Казань-арене”, но потом он как-то внезапно исчез и вместо него появился парк с динозаврами. Был достаточно средний скейт-парк, относительно России, но отвечал всем необходимым требованиям для того чтобы тренироваться и прогрессировать, - рассказывают сотрудники скейт-клуба "Giko" Павел и Илья.

Павел

Паша, вледелец скейт-клуба "Giko"

Илья, сотрудник скейт-клуба "Giko"



Рампы в Поселке Левченко на улице Парковая

Об этом парке гуляют отрицательные слухи от скейтеров.

"Этот парк не для скейтеров, а парк ужасов. Он был построен людьми, которые никогда даже не стояли на скейтборде ", - отмечает один из опытных казанских скейтеров.

По фотографиям видно, что парк находится в ужасном состоянии: некоторые конструкции отваливаются, а на металлических швах образовалась ржавчина.

Рампы в парке "Континент"

Самый посещаемый скейт-парк на данный момент. Там катаются как роллеры, так и экстремалы на BMX. Но и тут покрытие рамп деформировалось, а на нем образовались большие трещины. Выходом для спортсменов остается только сбор денег на ремонт.

"Раньше занимался на этих рампах, но сейчас условия уже не позволяют. На площадке есть ямы, и если колесо в ней застрянет, скейтер упадет и раздерет себе лицо. Я сам видел как люди ломали себе ноги. Недавно парень, занимающийся на BMX разодрал себе коленку до мяса. К тому же в скейт-парке деревянное покрытие, которое разбухает после дождей. Площадки должны быть бетонными, потому что бетон влагостойкий и прочный", - рассказал корреспонденту ProKazan.ru скейтер Артем.

Артем, скейтер

Основатель площадки в парке "Континент" Денис Диль пояснил, почему сейчас скейт-парк находится в таком состоянии.

Денис Диль

"Я занимаюсь строительством скейт-парков уже 4 года. В Казани я организовал 2 площадки - в парке "Континент" и крытый скейт-парк "Ковчег". Такие разрушения, как в парке "Континент" могли произойти из-за ряда причин. Во-первых, это ажиотаж катающихся. Во-вторых, рампы покрашены черной краской, что вызывает перегрев материала на солнце. К сожалению, в этом году парк превратился в подобие китайской техники - сначала все замечательно, а потом начинаются проблемы", - отмечает Денис Диль.

Но для казанских скейтеров есть и позитивные новости. В конце лета в Казани начато строительство новой скейт-площадки в парке Урицкого. Над проектом работает московская команда "legatomoscow" во главе с легендой отечественного BMX Василием Борисенко. Скейт-парк будет открыт к началу весной 2018 года.

Василий Борисееко призводит работу над будущим скейт-парком