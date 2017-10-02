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Самые неoбычные изoбретения кaзaнцев: выдвижнoй унитaз и бoевые рoбoты смeрти

Самые неoбычные изoбретения кaзaнцев: выдвижнoй унитaз и бoевые рoбoты смeрти
16+
Портал ProKazan.ru узнал, какие патенты получили горожане за последние три месяца

Ветряные электростанции в казанских многоэтажках

Казанцы Андрей Батраков и Ляйсан Гарипова из КНИТУ-КАИ подали заявку на патент на ветроэлектростанцию. Она позволит преобразовывать энергию ветра в электрическую энергию.  

- Классические ветроэлектростанции с горизонтальной осью вращения рассчитаны на средние скорости ветра около 10-15 м/с. Однако во многих регионах среднегодовые скорости ветра невысокие, - говорят изобретатели. - Для обеспечения наиболее оптимальных условий работы классические ветроэлектростанции устанавливаются на высоких мачтах и имеют большие габариты.

Казанцы предложили для увеличения производительности ветроэлектростанции в условиях малых скоростей использовать аэродинамические аэродинамические эффекты обтекания высотного здания.

Дорожные ограждения на солнечных батареях

Коллектив авторов из Казани придумал, как сделать дорогу безопаснее в ночное время суток. Они предложили встроить в дорожные барьерные ограждения светильники на солнечных батареях.

- В светлое время суток солнечная батарея осуществляет заряд встроенного аккумулятора, - пишут изобретатели. - При наступлении темного времени суток автоматически по сигналу встроенного датчика освещенности к аккумулятору подключается индикаторный светодиод, который, работая в режиме непрерывного свечения, привлекает своим свечением внимание водителей на большем расстоянии независимо от того, упал ли на светосигнальный элемент дорожного ограждения свет фар или нет.

Выдвижной унитаз

Фаянсовый трон за годы эволюции перекочевал с пола на стены, но изобретатели не теряют надежды совершить еще одну сантехническую революцию. Встречайте идею Дильшада Шарафиева, который предложил сделать его выдвижным.

- Изобретенная мною полезная модель дает значительную экономию площади ванной комнаты за счет того, что сам унитаз находятся под умывальником, а бачок между умывальником и унитазом, - описывает ноу-хау казанец. - Благодаря металлическому выдвижному устройству унитаз выдвигается непосредственно перед его использованием, далее обратно задвигается.

При этом бачок унитаза не выдвигается и постоянно находится в скрытом виде. Кнопка для слива воды в унитаз из бачка находится на передней планке между умывальником и унитазом, на видном удобном для использования месте и соединяется с бачком с помощью рычага. 

- Эту полезную модель можно просто встраивать в стену или в другую мебель, например в кровати, - добавляет изобретатель.

Комплект боевых роботов от казанца

Самый плодовитый казанский изобретатель Николай Староверов на этот раз предложил... боевых роботов. Они предназначены для уничтожения и демаскировки противника на поле боя. 

- Боевой робот состоит из мобильного модуля, управляемого с помощью удаленного пульта управления, и содержит два электродвигателя постоянного тока высокого напряжения, содержит пистолет-пулемет, который всегда направлен вперед и или огнемет, - объясняет изобретатель. - Достигается возможность обнаружения противника и его уничтожение.

Сумка на магнитных кнопках

Надежда Ефремова из Казани придумала сумку на магнитных кнопках. Сумка на магнитных кнопках содержит базовый коробчатый корпус, образованный днищем и четырьмя боковыми элементами, и, по меньшей мере две ручки. Два боковых элемента, находящихся друг напротив друга, имеют набор креплений в виде магнитных кнопок, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга, благодаря чему элементы сумки могут фиксироваться между собой, создавая необходимое количество отделений для хранения. 

Рамиль Бикмуллин, 03.10.2017, 11:15
Тэги: Изобретения
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