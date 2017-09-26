Пользователи твиттера высмеяли доступную среду в Казани

В познавательном цикле твитов жительница Казани рассказывает малоизвестные факты о безбарьерной среде

Не так давно в Твиттере появилась мода на создание тредов в формате "1 лайк - 1 факт". Тред представляет из себя цепочку твитов, состоящую из фактов о чем-либо. Так, например, крайне популярным оказался тред о фактах из лингвистики, а общее их число превысило несколько сотен.

В сентябре жительница Казани Диляра поддалась всеобщей моде и дала старт познавательному интерактиву в Твиттере, в рамках которого за один поставленный к начальному твиту лайк она рассказывает об одном малоизвестном факте про организацию доступной среды. Интересно, что изначальный твит она саркастически проиллюстрировала примером безбарьерной среды в Казани.

Из познавательного треда можно узнать, что город Чикаго зарабатывает на паратуризме около 25 млн. долларов ежегодно, а также то, что помимо колясочников, безбарьерная среда организуется для слепых и глухих людей. Также оказалось, что угол наклона пандуса не должен превышать 7%, а сам он не должен быть ни слишком узким, ни слишком широким. Кроме того, оказалось, что для тестирования легкости открывания дверей существует специальный прибор.

Напомним, что Татарстан стал одним из трех регионов, в котором реализовывался тогда ещё пилотный проект "Доступная среда". Особенно активно работа в этом направлении велась накануне Универсиады. На момент публикации Диляре удалось собрать всего 26 лайков и опубликовать столько же фактов о безбарьерной среде. Кстати, вы тоже можете поддержать публикацию интересных фактов, просто поставив лайк под твитом Диляры.

Автор: Владимир Клабуков