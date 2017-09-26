День в военкомате: почему казанцы теряют зрение в школах и идут в армию с плоскостопием

Корреспондент портала ProKazan.ru отправился в военный комиссариат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, чтобы узнать, как проходит осенний призыв

Сегодня военные комиссариаты Казани устроили день открытых дверей для журналистов. Корреспондент портала ProKazan.ru отправился в военный комиссариат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, чтобы узнать, как проходит призывная компания этого года, а заодно пообщались с врачами и призывниками.

Зайдя на территорию военкомата, оказываемся в лабиринте кабинетов и коридоров. За каждым поворотом на лавочках сидят призывники. В отличие от других призывных пунктов, где парни в ожидании медкомиссии находятся с голыми торсами, здесь все одеты.

- Да отопление нам еще не дали, - объясняет военный комиссар Арсен Закиров. - Вы же чувствуете, как холодно у нас? Решили поэтому не морозить ребят.

Заглядываем в кабинет к окулисту. Один из призывников проходит проверку зрения.

- Практически каждый третий призывник плохо видит, - говорит врач-офтальмолог Алексей Коняев. - Чем больше читаем, смотрим на экран компьютера или телефон, тем больше сажаем зрением. Природа "сделала" глаз в основном на даль, а от просмотра объектов вблизи глаза устают и дети слепнут практически со школы.

Чтобы снизить нагрузку, врачи рекомендуют чаще устраивать гимнастику для глаз.

В кабинете хирурга призывников ждет еще одна интересная новость.

- В последнее время все чаще стали приходить призывники с проблемами позвоночника и плоскостопием, - говорит доктор. - Раньше с плоскостопием второй степени в армию не брали, сейчас не берут лишь самые тяжелые случаи, когда стопа полностью плоская.

На гражданке призывнику с плоскостопием нужно носить специальные стельки, а вот в армии не придется.

- У нас вся армейская обувь - ортопедическая, - объяснил военком.

Следующий кабинет - психиатр. Здесь будущему защитнику Родины предстоит пройти тест на нервно-психическую устойчивость. В нем "всего" 168 вопросов. Примеры вопросов ниже.

Желающих "откосить" от воинской службы мало. Да и зачем. В последнее время многие призывники понимают, что со справкой они не смогут устроиться на нормальную работу. Порой доходит до курьезов. Когда появился закон, что все госслужащие должны иметь военный билет, многие из них рванули в военкоматы, чтобы успеть пройти воинскую службу до наступления 27-летнего возраста. Впрочем, шанс получить "военник" есть и после 27 лет. Для этого придется отслужить пару лет по контракту.

- А это наши призывники, - военком подводит к стенду, на котором вывесили групповые симки с парнями. - Это уже сложившаяся традиция - фотографироваться перед отправкой на сборный пункт. К слову, призывники узнают на снимках своих друзей и просят отправить их в ту же часть. Мы эти пожелания учитываем.

Кстати, одно из пожеланий оказалось необычным. Как известно, призывник может пойти служить вместе со своей собакой. В Казани парень, никогда не державший собаку, попросился служить кинологом. Его просьбу учли, и сейчас он проходит службу в Московской области.

А трое ребят из Ново-Савиновского района Казани этой осенью отправятся служить в президентский полк. Один из них - Ильнар Заббаров.

- Сам не ожидал, что попаду в элитную войсковую часть, - признается Ильнар. - Но прошел проверку и подошел по всем показателям.

Увы, если рост призывника меньше 180 см, шансов попасть в Кремлевский полк очень мало.

- Обычно призывники хотят стать десантниками и морпехами, - рассказывает начальник военного комиссариата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Арсен Закиров. - Есть пожелания отправиться служить в Крыму. Призывникам с высшим образованием интересная научная рота в Краснодаре. Распорядок дня там армейский со строевой подготовкой, вот только вместо стрельбищ придется заиматься научными исследованиями.