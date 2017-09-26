В 172 дома Казани до сих пор не подали отопление

Тепла также нет в 21 объекте социальной сферы, в частности, в 16 поликлиниках

На сегодняшний день в Казани отопление не подано в 172 многоквартирных дома, 125 из них обслуживаются ТСЖ и ЖСК, об этом сообщил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

- Среднесуточная температура +8 градусов в течение 5 дней на прошлой неделе была достигнута к четвергу. Тем не менее, мы не стали ждать, и уже с понедельника, 25 сентября, в массовом порядке начали подключать потребителей к отоплению, - заявил чиновник.

Тепла нет в 21 объекте социальной сферы, в частности, в 16 поликлиниках, в 9 из них идет капитальный ремонт. В оставшихся 7 поликлиниках тепло появится, после того как оно будет пущено в дома, где расположены медучреждения. Также без тепла находятся 2 учреждения культуры, 2 учреждения сферы детей и молодежи и лицей на ул.Халитова. Во всех этих объектах тепло появится сегодня.