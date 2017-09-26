Под Казанью женщина забралась в колокольню церкви и начала неадекватно себя вести

В Зеленодольском районе в поселке Октябрьский женщина забралась в колокольню церкви и начала неадекватно себя вести, об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем спасателям позвонил очевидец, по словам которого, в колокольню забралась женщина, которая ведет себя неадекватно.

Прибывшие помогли женщине спуститься. Настоятель церкви сообщил, что в их поселке она не проживает. Женщину госпитализировали в психо-неврологический диспансер Зеленодольска.