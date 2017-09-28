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25-летняя Анна Мещерякова представит Татарстан на конкурсе «Мисс молодежь-2017»

25-летняя Анна Мещерякова представит Татарстан на конкурсе "Мисс молодежь-2017"
16+
Фото: vk.com
Девушка рассказала, что представляет из себя конкурс и почему решила в нем участвовать

25-летняя Анна Мещерякова из города Тетюши представит Татарстан на IV Всероссийском конкурсе социально ответственных девушек «Мисс Молодежь». Как рассказала Анна порталу ProKazan.ru, это конкурс для тех девушек, которые ведут добровольческие проекты, организовывают различные социальные акции.

- На конкурс наткнулась случайно, еще в 2015 году, но заявку подавать не стала, присматривалась. В ноябре 2016 года подала заявку, выбрав направление «патриотическое воспитание детей и молодёжи» и в течение всего года вела блог, рассказывала о своей деятельности. 27 сентября дирекция конкурса объявила имена 24 финалисток, в числе которых оказалась и я. К сожалению, из республики Татарстан прошла я одна, но в ходе конкурса видела блоги и других девушек из нашего региона.

Анна родом из Ульяновска, но уже 10 лет живет в Тетюшах, сейчас является директором Тетюшского территориального центра по охране общественного порядка «Форпост».

Победительница конкурса получит грант на реализацию своего проекта в размере 100 тысяч рублей.

- Мой проект, естественно, связан с патриотизмом. Он называется "Страницы истории". Это будет цикл интерактивно образовательных мероприятий в учебных заведениях. С помощью него школьники и студенты в интересной форме больше узнать об истории родного края. Первыми в проекте примут участие школьники и студенты Тетюшского района.

Финал конкурса пройдет во второй половине ноября в Государственной Думе ФС РФ. Выступление участницы будет состоять из трех этапов: видеовизитка, презентация реализованных социальных акций, ответы на вопросы членов жюри.

О конкурсе

Задача конкурса - создать на базе конкурса гражданскую платформу для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности и неравнодушия; привлечь молодых девушек к реализации широкомасштабной, социально значимой и благотворительной деятельности.

Женя Потехина, 01.10.2017, 11:05
Тэги: Красота
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