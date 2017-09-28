В Казани почтили память татарского журналиста

Сегодня в Казани вспоминали известного татарского журналиста Фарида Батыршина. Поминки по случаю 40-го дня прошли в мечети “Казан нуры”.

Друзья и коллеги журналиста почтили память профессионала, который писал на исламские темы. Собравшиеся прочли аяты из Корана и молитву-дуа в честь покойного друга.

Справка

Фарид Батыршин - татарский журналист, бывший заместитель главного редактора татарского отдела дагестанской газеты «Ас-салам». Писал на национально-религиозные темы для интернет-порталов «Ислам.ру», Islam today и газет «Молодежь Татарстана», «Восточный экспресс».