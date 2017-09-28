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За месяц до показа «Матильды» в Казани раскуплена половина билетов на вечерние сеансы

За месяц до показа «Матильды» в Казани раскуплена половина билетов на вечерние сеансы
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Фото: kinopoisk.ru

В Казани стартовала продажа билетов на фильм “Матильда”. В кинотеатрах фильм появится 26 сентября в “Киномаксе” и “Корстоне”.

По информации на “Кинопоиске”, на вечерние сеансы в “Корстоне” продана уже половина билетов. В “Тандеме” же, где продажа билетов началась позже, значительно меньше.

Ранее в кинотеатр "Киномакс" прислали письмо с угрозой о поджоге из-за планируемого показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Такие же письма с угрозами поступили в адрес филиалов «Киномакса» во Владимире, Рязани, а также руководству компании в Москве. Против фильма о романе императора Николая II с балериной выступают православные активисты во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Ольга Плешкова, 30.09.2017, 14:52
Тэги: Искусство
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Комментарии

Горожанин30 сентября 2017, 15:19
А как иначе? Такая мощная реклама Няши.
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130 сентября 2017, 15:41
Стало быть,сами активисты посмотрели,а другим не дают? Как то не по фэншую!
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Горожанин30 сентября 2017, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
А как иначе? Такая мощная реклама Няши.
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Что за няша?.................
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