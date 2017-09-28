В «Вечернем Урганте» высмеяли офис «ВИМ-Авиа» в полузаброшенном офисе под Казанью

В популярном шоу "Вечерний Ургант" показали сюжет про офис авиакомпании "ВИМ-Авиа" в полузаброшенном здании в Богатых Сабах, видеоролик был опубликован накануне.

- Самая громкая новость последних дней для тех, кто летает на самолетах, для тех, кто путешествует, для тех, кто хотел поехать в путешествие и не полетел, – авиакомпания "ВИМ Авиа" обанкротилась. Общий долг компании составляет 7 млрд рублей, заведено уголовное дело о мошенничестве. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы, по сообщениям СМИ, улетели из страны и находятся в розыске, – рассказал Иван Ургант.

После этого он рассказал об офисе авиакомпании в Богатых Сабах.

- Находится этот офис в одноэтажном доме в поселке рядом с Казанью под названием Богатые Сабы. Компания снимала в этом здании комнату у местного управления ЖКХ... Обратите внимание, как убегали спешно владельцы компании: Рашид и Светлана даже оставили в офисе свои личные автомобили, – пошутил Иван Ургант, показывая фото из репортажа, на которой у офиса "ВИМ-Авиа" припаркованы два трактора.

Напомним, «ВИМ-авиа» задолжала шести банкам около 7 млрд рублей. Уголовное дело о хищении в компании было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну и в настоящее время находятся за границей.

28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.