Кого вербуют экстремисты в Сети и как этого избежать? В ДУМ РТ обсудили угрозу терроризма

Проблему развития социальных сетей обсудили ученые, психотерапевты и специалисты по исламу

В Духовном управлении мусульман РТ состоялся круглый стол по обсуждению стратегий и работы экстремистских сообществ в социальных сетях. Эксперты из числа казанских ученых, психологов, социологов, педагогов, специалистов по исламу, Казанской Епархии, занимающиеся изучением активности экстремистских организаций в современном информационном пространстве, дали рекомендации по противодействию активности экстремистских сообществ.

Кого вербуют?

Сотрудник центра исламоведческих исследований АН РТ Ильшат Мухатметзарипов уверен, что в джихадистские группировки переходят люди определенного психологического склада. Для них характерен культ насилия и жестокости. Например, видео с акцией насилия выкладывается в Интернет под веселую музыку, словно это весело и спортивно. При этом, по мнению Мухатметзарипова, основная аудитория таких роликов - футбольные фанаты.



В качестве живого примера эксперты привели случай с убийством африканского студента в Казани. Подозреваемые в убийстве похожи друг на друга: это молодые люди из смешанных или неполных семей, без образования, двое из трех меняли свои имена. Эти люди либо получили травму в детстве, либо во взрослом возрасте попали в такую жизненную ситуацию, где не смогли найти опору.

Где есть угроза?

Самой опасной для сознания соцсетью эксперты назвали Telegram-каналы, который никак не редактируются, а пропаганда ведется агрессивным образом.

- Интересно, что неонацисткие и экстремистские группы остались в социальных сетях «В контакте», но политический и религиозный сегмент переместился в Telegram-мессенджеры. Главная беда в том, что новости идут прямым потоком. «В контакте» идет хоть какая-то редактура внутреннего сознания, но в Telegram информация идет прямым потоком и там агрессивная подача реклама, которая так или иначе залезет к вам в голову, - сказал сотрудник Центра исламоведческих исследований АН РТ Валерий Горшунов.

Как бороться?

Директор центра исламоведческих исследований АН РТ Рината Патеева, роль интернета и социальных сетей в деле вовлечения людей в радикальные группы несколько преувеличена.

- Мы сейчас наблюдаем исламизацию радикализма (когда радикальные течения приписывают исламу - прим. ред.). Развитие теологической мысли необходимо проектировать и на общественное мнение. При этом следует понимать, что обычный мусульманин не ищет сложных богословских конструкций, он хочет понять смысл в простой формулировке. Ислам - это помощь ближнему, перевести бабушку через дорогу.

Его идею также поддержал директор дома дружбы народов РТ, который считает, что «в интернете буйствуют экстремисты, но там нет понятных и достоверных идей от нашего духовенства».