Министр здравоохранения РТ об обновлении поликлиник и отказе медиков лечить бесплатно

Адель Вафин рассказал о проблеме изношенности поликлиник республики и том, к каким позитивным изменениям стремится Минздрав РТ

В 2017 году президентом Татарстана была утверждена программа модернизации поликлиник городов и муниципальных районов на 2017-2018 годы. Цель программы — создание комфортных условий пациентам и повышение эффективности лечебно-диагностического процесса в поликлинических учреждениях РТ к 2020 году.

Сегодня министр здравоохранения республики Адель Вафин рассказал журналистам о том, что именно изменится в поликлиниках Татарстана.

О программе

«Для нас важно, чтобы наши поликлиники были более комфортными, более понятными»

- Особенностью реализации данной программы является то, что мы разработали стандарты капитального ремонта и оснащения поликлиник — стандарт комфорта, чистоты. Для нас важно, чтобы наши поликлиники были более комфортными, более понятными. Мы рассчитываем на то, что население более охотно пойдет в том числе и на профилактические медицинские осмотры. Бюджет программы — 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, есть ряд объектов, которые уже сданы и готовятся к сдаче вне программы.

Пример — поликлиника с онкоцентром в Приволжском районе

- Готовится к сдаче один из крупнейших объектов в Приволжском районе Казани — это городская поликлиника №21. На ее базе мы создаем консультативно-диагностический центр, это будет большая комфортная поликлиника площадью более 10 тысяч квадратных метров. На ее базе создается также центр мужского здоровья, женской консультации и онкологический центр. Это впервые, когда мы в поликлинике размещаем специалистов республиканского онкологического диспансера.

В рамках программы в 2017 году подлежат капительному ремонту 75 объектов в поликлинических учреждениях Казани, Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. В 2018 запланировано модернизировать еще 122 объекта.

Казань — город с самыми изношенными поликлиниками среди всей республики

- Самая изношенная материально-техническая база — это все-таки Казань. Встроенные, пристроенные, памятники архитектуры... есть поликлиники, которые размещаются в зданиях 19 века. Действительно, вопросов было много, - рассказал министр.

На сегодняшний день в Казани на капитальном ремонте находится 52 объекта из 109. Это наиболее изношенные объекты, которые требуют максимального внимания.

- Какими критериями руководствовался Минздрав при выборе медицинских учреждений, где будет проходить ремонт? Это степень изношенности (степень износа более 60 процентов) и наличие обращений-жалоб со стороны населения, в том числе жалобы в «Народный контроль».

Кстати, более 2 тысяч человек поделились пожеланиями и отзывами о качестве медицинских услуг в РТ.

- Мы разместили опрос для населения на сайте Министерства здравоохранения РТ о качестве медицинских услуг в республике. Уже более двух тысяч респондентов заполнили анкеты на нашем сайте. Рекомендации по улучшению распределились следующим образом: на первом месте – улучшение комфорта, на втором – качество лечения, а на третьем – повышение доступности к узким специалистам, - сказал министр.

О бесплатной медицине

«Поликлиника не будет дружелюбной, если «сюда сегодня и сейчас — на платной основе, а бесплатно — это сюда через три недели»

- Исследований в первичном звене за деньги, где есть показания, их не должно быть. Поликлиника не будет дружелюбной, если «сюда сегодня и сейчас — на платной основе, а бесплатно — это сюда через три недели». Это ненормальная ситуация. Мы ее будем контролировать и принимать соответствующие меры для устранения подобного. У нас достаточно сегодня технологических ресурсов, чтобы кому показано — проводить обследования в полном объеме в рамках программы государственных гарантий.

О новом оборудовании в поликлиниках

- Какое оборудование приобретается? 21 рентген-аппарат, 10 флюорографов, 7 маммографов, 6 денситометров (Да, у нас в поликлиниках появятся денситометры для диагностики остеопороза. Раньше мы всегда отмечали, что в зарубежных поликлиниках везде есть денситометры, будет и у нас, важно заниматься профилактикой остеопороза). Также это 43 ультразвуковых аппарата высокого экспертного класса. Это тот ресурс, который сегодня будет работать на бесплатную медицину. И мы будем следить за тем, что эти аппараты работали на бесплатной основе в рамках программы ОМС.