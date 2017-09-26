Наверх
Министр здравоохранения РТ об обновлении поликлиник и отказе медиков лечить бесплатно
17:35, сегодня
В Казани в метро пройдут "ночные учения" МЧС по подготовке к ЧМ-2018
17:20, сегодня
Экспертное мнение: почему казанцам не стоит экономить на замене автостекла
17:00, сегодня
20 кухонь на одной улице Казани: гастро-экскурсия по Кремлевской Набережной
16:44, сегодня1
Большая Ночь Распродаж пройдёт завтра в меховом магазине «Белка»
В Татарстане открыли памятник нефтяной скважине
16:42, сегодня4
Реклама
«Исходим из основных причин смертности». Как будут модернизированы поликлиники Казани?
16:38, сегодня2
В Казани решили установить инсталляцию из старых велосипедов и колес
16:25, сегодня3
В Казани устроили тест-драйв со знаменитым японским гонщиком на пляже у "Ривьеры"
В Татарстане ищут хозяина пса, который вцепился в лицо 8-летнему мальчику
15:46, сегодня14
Клиенты Татфондбанка устроили пикет в Москве
15:23, сегодня8
СМИ: В России стало почти в четыре раза больше автомобилистов
15:00, сегодня16
Спецпроект: как казанцам застраховать себя от бракованной техники
В Татарстане мечети проверят на соответствие законам России
14:18, сегодня10
В Казани выпустили из СИЗО директора инвесткомпании «ТФБ Финанс»
13:32, сегодня11
Появилось видео запуска баллистической ракеты, испугавшей казанцев
13:25, сегодня16
Почему в казанских дворах уже в 6 вечера ничего не видно и как можно изменить ситуацию
12:30, сегодня47
В Татарстане суд признал Спурт Банк банкротом
11:40, сегодня12
В Казани ищут свидетелей ДТП, в котором насмерть сбили студентку КФУ
11:11, сегодня22
Благотворительная акция «Волшебная комната» : собираем игрушки для детей из ДРКБ
11:08, сегодня3
В Казани на Оренбургском тракте построят элитный роддом
10:52, сегодня34
В Набережных Челнах мужчину насмерть придавило трактором
10:19, сегодня15
В России собираются снизить максимальный градус слабоалкогольных напитков‍
09:59, сегодня13
Казанцев испугало НЛО в ночном небе
09:35, сегодня38
"Представляю себя министром обороны". Шахматист Карякин встретился с казанскими студентами
09:17, сегодня11
"Ак Барс" обыграл "Металлург" в матче КХЛ
09:06, сегодня2
Полиция Татарстана не нашла состава преступления в том, что дочь выгнала отца из квартиры
18:09, 26.09.201730
В Татарстане прогнозируются заморозки на почве
17:59, 26.09.20175
На Волге под Казанью женщина в резиновой лодке погибла после столкновения с буксиром
17:40, 26.09.201717
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
СМИ: глава ГИБДД Чистополя устроил конфликт с водителем "Камаза", угрожая его лишить прав
16:34, 26.09.201771
СМИ: В Чечне студенты пожаловались на принудительное посещение матча "Рубин" - "Ахмат"
15:53, 26.09.201716
В Казани водитель "Лады" врезался в патрульный автомобиль, который ехал на вызов
15:43, 26.09.201710
На сохранение казанского Кремля в 2018 году потратят 238 млн рублей
15:13, 26.09.201736
Казанский лукбук: журналист в джинсовке oversize и цветных кроссовках
15:05, 26.09.20178
На улице Боевая столкнулись два автобуса: пострадали пассажиры
14:15, 26.09.201717
Почему некоторые сотрудники ProKazan.ru - тролли?
14:07, 26.09.20178
Власти Казани пообещали продлить трамвайные пути для жителей "Солнечного города"
13:45, 26.09.201732
Роскомнадзор пригрозил закрыть Facebook в России
13:37, 26.09.201718
Афиша громких событий: концерт «Morandi», шоу Bolero и концерт «Серебра»
13:23, 26.09.2017
Казань исключили из списка проверки объектов ФИФА к ЧМ-2018
12:56, 26.09.20178
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России обновили материалы программы «Азбука Интернета»
12:46, 26.09.20171
Расследование: BlaBlaCar не смог найти девушку, которую ограбили по пути в Казань
11:54, 26.09.20176
В Татарстане пенсионер на "ЗАЗ" погиб, врезавшись в «Камаз»‍
11:28, 26.09.20177
"Юрий будет Дудь!": в Нижнекамск на медиафорум приедет один из лучших блогеров России
11:15, 26.09.2017
В Казани на ремонт парка Черное озеро потратят 70 млн рублей
11:12, 26.09.201718
Что ждать от казанских клубов в этом сезоне?
11:02, 26.09.20176
Компания, которая будет строить мусоросжигательный завод в РТ: место мы не переносили
10:52, 26.09.201719
В Дербышках пассажиры устроили давку из-за отмены двух электричек
10:30, 26.09.201739
СМИ: туриста из Казани избили в Турции
10:05, 26.09.201748
В Минтруде назвали самые высокооплачиваемые профессии в России
09:43, 26.09.201740
Афиша 26 сентября-2 октября: новый бар, закрытие велосезона и ретро вечер в парке
09:30, 26.09.2017
СМИ: мусоросжигательный завод перенесут из Казани в Зеленодольский район
09:14, 26.09.201734
"Рубин" потерпел третье поражение подряд
09:02, 26.09.201711
В лесу у озера Лебяжье высадят более 200 тысяч елок за 7 млн рублей
17:39, 25.09.201745
В Казани на снос 25 незаконных торговых точек потратят 8 млн рублей‍
17:05, 25.09.201726
Под Казанью пруд исчез после его очистки
16:56, 25.09.201730
В поселке Салмачи иномарка, объезжая пробку, сбила школьника: ребенок в реанимации‍
16:11, 25.09.201754
Минниханов: Наши соотечественники в Австралии и Финляндии сохранили язык лучше, чем мы
15:59, 25.09.201769
Компания зятя Равиля Зиганшина получила в аренду Кировскую дамбу и плотину
15:22, 25.09.201733
В Казани открылся стрит-арт фестиваль «30 граней тебя»
15:07, 25.09.20171
Впервые в Казани инициаторами и организаторами праздника для своего двора стали жители
15:01, 25.09.20179
Минздрав России разрешил покупать «Боярышник» без ограничений
14:57, 25.09.201717
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017

Министр здравоохранения РТ об обновлении поликлиник и отказе медиков лечить бесплатно

Министр здравоохранения РТ об обновлении поликлиник и отказе медиков лечить бесплатно
16+
Фото: tatar-inform.ru
Адель Вафин рассказал о проблеме изношенности поликлиник республики и том, к каким позитивным изменениям стремится Минздрав РТ

В 2017 году президентом Татарстана была утверждена программа модернизации поликлиник городов и муниципальных районов на 2017-2018 годы. Цель программы — создание комфортных условий пациентам и повышение эффективности лечебно-диагностического процесса в поликлинических учреждениях РТ к 2020 году.

Сегодня министр здравоохранения республики Адель Вафин рассказал журналистам о том, что именно изменится в поликлиниках Татарстана.

О программе

«Для нас важно, чтобы наши поликлиники были более комфортными, более понятными»

- Особенностью реализации данной программы является то, что мы разработали стандарты капитального ремонта и оснащения поликлиник — стандарт комфорта, чистоты. Для нас важно, чтобы наши поликлиники были более комфортными, более понятными. Мы рассчитываем на то, что население более охотно пойдет в том числе и на профилактические медицинские осмотры. Бюджет программы — 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, есть ряд объектов, которые уже сданы и готовятся к сдаче вне программы.

Пример — поликлиника с онкоцентром в Приволжском районе

- Готовится к сдаче один из крупнейших объектов в Приволжском районе Казани — это городская поликлиника №21. На ее базе мы создаем консультативно-диагностический центр, это будет большая комфортная поликлиника площадью более 10 тысяч квадратных метров. На ее базе создается также центр мужского здоровья, женской консультации и онкологический центр. Это впервые, когда мы в поликлинике размещаем специалистов республиканского онкологического диспансера.

В рамках программы в 2017 году подлежат капительному ремонту 75 объектов в поликлинических учреждениях Казани, Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. В 2018 запланировано модернизировать еще 122 объекта.

Казань — город с самыми изношенными поликлиниками среди всей республики

- Самая изношенная материально-техническая база — это все-таки Казань. Встроенные, пристроенные, памятники архитектуры... есть поликлиники, которые размещаются в зданиях 19 века. Действительно, вопросов было много, - рассказал министр.

На сегодняшний день в Казани на капитальном ремонте находится 52 объекта из 109. Это наиболее изношенные объекты, которые требуют максимального внимания.

- Какими критериями руководствовался Минздрав при выборе медицинских учреждений, где будет проходить ремонт? Это степень изношенности (степень износа более 60 процентов) и наличие обращений-жалоб со стороны населения, в том числе жалобы в «Народный контроль».

Кстати, более 2 тысяч человек поделились пожеланиями и отзывами о качестве медицинских услуг в РТ. 

- Мы разместили опрос для населения на сайте Министерства здравоохранения РТ о качестве медицинских услуг в республике. Уже более двух тысяч респондентов заполнили анкеты на нашем сайте. Рекомендации по улучшению распределились следующим образом: на первом месте – улучшение комфорта, на втором – качество лечения, а на третьем – повышение доступности к узким специалистам, - сказал министр.

О бесплатной медицине

«Поликлиника не будет дружелюбной, если «сюда сегодня и сейчас — на платной основе, а бесплатно — это сюда через три недели»

- Исследований в первичном звене за деньги, где есть показания, их не должно быть. Поликлиника не будет дружелюбной, если «сюда сегодня и сейчас — на платной основе, а бесплатно — это сюда через три недели». Это ненормальная ситуация. Мы ее будем контролировать и принимать соответствующие меры для устранения подобного. У нас достаточно сегодня технологических ресурсов, чтобы кому показано — проводить обследования в полном объеме в рамках программы государственных гарантий.

О новом оборудовании в поликлиниках

- Какое оборудование приобретается? 21 рентген-аппарат, 10 флюорографов, 7 маммографов, 6 денситометров (Да, у нас в поликлиниках появятся денситометры для диагностики остеопороза. Раньше мы всегда отмечали, что в зарубежных поликлиниках везде есть денситометры, будет и у нас, важно заниматься профилактикой остеопороза). Также это 43 ультразвуковых аппарата высокого экспертного класса. Это тот ресурс, который сегодня будет работать на бесплатную медицину. И мы будем следить за тем, что эти аппараты работали на бесплатной основе в рамках программы ОМС.

Женя Потехина, 27.09.2017, 17:35
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru