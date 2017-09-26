В Казани в метро пройдут «ночные учения» МЧС по подготовке к ЧМ-2018

Они состоятся у станции метро "Суконная слобода"

В Казани сегодня ночью у станции метро "Суконная слобода" пройдут учения экстренных служб, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Они начнутся в 1.00 ночи в Казани и пройдут в рамках подготовки Казани к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, весной этого года аналогичные учения прошли на станции метро "Яшьлек".