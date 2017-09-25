«Ростелеком» и Пенсионный фонд России обновили материалы программы «Азбука Интернета»

Организаторы проекта «Азбука Интернета» – ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России – обновили учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте azbukainterneta.ru.

Теперь базовый курс программы состоит из 14 уроков. Две новые главы посвящены таким важным темам, как электронные услуги, доступные на сайте Пенсионного фонда России, и поиск работы через интернет.

Существенно обновлена также глава, посвященная самым первым шагам в освоении компьютера: теперь в учебнике подробно разобраны две версии операционной системы Windows, седьмая и десятая. Преподаватель может подробнее разобрать использование той версии, которая установлена на компьютерах большинства учеников его группы.

Значительно расширен раздел об оплате товаров и услуг через интернет: есть описание наиболее распространенных банковских карт и алгоритма оплаты, особое внимание уделено правилам безопасности при совершении финансовых операций в интернете.

Рекомендации и методические материалы для преподавателей также приведены в соответствие с содержанием новой версии базового учебника по программе «Азбука Интернета».

*Текст материала предоставлен партнером