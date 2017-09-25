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Расследование: BlaBlaCar не смог найти девушку, которую ограбили по пути в Казань

Расследование: BlaBlaCar не смог найти девушку, которую ограбили по пути в Казань
16+
Фото: wikimedia.org

В компании BlaBlaCar прокомментировали загадочную историю с ограблением девушки из Ульяновска по пути в Казань, которое совершил, по версии ульяновских СМИ, водитель BlaBlaCar. В самой компании опровергли это утверждение, в ProKazan.ru сегодня обратился представитель компании, который рассказал о проведенном ими расследовании. 

- Чем больше мы узнаем подробностей, тем загадочней это дело выглядит. Обо всем по порядку, - сообщили в компании.

Пострадавшая девушка

Расследование пропажи девушки - как это было по версии BlaBlaCar

Проверка профиля девушки

Узнав из СМИ (21 сентября) о пропаже Валентины, мы установили ее профиль на нашем сайте. Оказалось, что девушка действительно является нашим пользователем, но в тот день – 20 сентября – она нашим сервисом не пользовалась, хотя и созванивалась с одним из водителей. Этот водитель подтвердил, что в его автомобиле бронировала место девушка по имени Валентина, примерно за 20 минут до выезда она позвонила ему и сказала, что едет в такси и скоро будет на месте. Однако не приехала и через час. При этом на сотовый телефон больше не отвечала.

21 сентября мы связались с Юлей Соковой, которая опубликовала у себя в ВК пост о пропаже Валентины. Юля сообщила нам, что Валентина нашлась. Мы оставили свои контакты, на случай, если можем быть полезны. Ни Юля, ни Валентина до сегодняшнего дня (25 сентября) с нами не связывались. Дальнейшие коммуникации с Юлей  исходили по нашей инициативе. Телефон Валентины не отвечает до сегодняшнего дня (что логично, ведь, как сообщали СМИ, он был украден).

Вскоре в СМИ появилась следующая информация: девушка нашлась, ее, якобы, отравил водитель (что за водитель?) и обокрал. Мы попытались связаться с полицией и родственниками Валентины, чтобы наверняка выяснить, имеет ли BlaBlaCar отношение к этой истории и в случае необходимости помочь в поиске преступника. Как выяснилось, ни в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, ни в УМВД РФ по Ульяновской области о таком преступлении не слышали и заявлений от потерпевшей с такими именем и фамилией у них не зафиксировано.

Загадочные нестыковки

Версия Юли Соковой: меня попросила мама об этом рассказать

Мы связались с Юлей еще раз, чтобы уточнить детали этого случая. Она сообщила, что о пропаже Валентины ей сообщила ее мама (Наталья), которая узнала от своей мамы, которая является соседкой мамы пропавшей Валентины. То есть мама Валентины (Ольга Ивановна) рассказала бабушке Юли, что ее дочь пропала и просила о помощи.

После этого Юля опубликовала пост у себя на странице в ВК с призывом помочь найти пропавшую. Про BlaBlaCar было упомянуто по той причине, что девушка часто пользовалась нашим сервисом и вероятно воспользовалась им и в этот раз. Но это было лишь предположением Юли, но не Ольги Ивановны. При этом Юля не является близкой подругой Валентины, но не смогла уточнить, откуда она знает о привычке Валентины часто пользоваться сервисом BlaBlaCar. Тем не менее, наш сервис был упомянут в ее посте в ВК, который вскоре был удален.

Версия мамы потерпевшей: узнала о пропаже дочери от неких знакомых, но никого не просила помогать с поисками

Связавшись с Ольгой Ивановной (мамой потерпевшей Валентины), мы выяснили, что она узнала о пропаже своей дочери от неких знакомых, которых она отказалась назвать (странно?). Она отрицает тот факт, что просила своих соседей помочь найти дочь. При этом с самой дочерью у нее нет контакта до сих пор, но она знает, что она была ограблена и что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Она также собирается отправиться в Казань, чтобы проведать дочь, но на момент телефонного разговора она еще не знала точного адреса местонахождения дочери. Ольга Ивановна не смогла объяснить, как в сообщении о пропаже девушки появилась информация о BlaBlaCar.

Версия мамы Юли Ольга Ивановна говорит неправду, скриншоты камер наружного наблюдения дали “знакомые”

После этого мы связались с Натальей (мамой Юли), которая уверяет, что Ольга Ивановна в 3 часа ночи 21 сентября, после того, как ее дочь не приехала домой, стала стучать в дверь к соседям и просить о помощи (в том числе к ее родителям, то есть бабушке и дедушке Юли). На вопрос, почему они не обратились сразу в полицию и не попытались связаться напрямую с BlaBlaCar (не в 3 ночи, но хотя бы на следующий день), Наталья не смогла ответить (впрочем Юля не могла ответить на этот вопрос тоже).

Важный момент: на вопрос, откуда у них появились скриншоты камеры наружного наблюдения, где видно, как Валентина садится в белый автомобиль, она сказала, что «мы подключили своих знакомых», но затруднилась уточнить, кто эти знакомые и как они смогли установить место посадки Валентины в автомобиль.

В полиции нет заявления от пострадавшей

На сегодняшний день мы имеем довольно запутанную историю, в которой все участники говорят совершенно противоречивую информацию. Самое странное, что в полиции нет заявления о совершении преступления. К сожалению, пока нам так и не удалось пообщаться непосредственно с жертвой преступления и выяснить детали произошедшего из первых уст.

Мы в BlaBlaCar ни в коем случае не утверждаем, что преступления не было. Даже несмотря на то, что мы уже несколько раз подвергались атакам «шутников» из интернета, к каждой подобной истории мы относимся очень ответственно. Лучше бы эта история осталась очередной глупой шуткой наших завистиников, чем правдой.

Мы категорически настаиваем на том, что потерпевшая должна написать заявление в полицию на привлечение виновных к уголовной ответственности, мы настаиваем, что правоохранительные органы должны провести тщательную проверку всех обстоятельств случившегося, и в случае, если история правдива, наказали преступника по всей строгости закона.

- Сейчас же мы желаем скорейшего выздоровления Валентине. Готовы оказать всевозможное содействие в поимке предполагаемого преступника, - отметили в заключение в компании.

Н. Вильданов, 26.09.2017, 11:54
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин26 сентября 2017, 11:59
Похоже на рекламу blablacar
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Горожанин26 сентября 2017, 12:06
фирме бла бла КАР И ДЕВУШКЕ посвящается

Деньги, бриллианты, украшения
Клубы и до утра веселье
Тачки и модное тряпьё
Где бы мне взять ещё копьё?

Только вот не надо мне тут бла-бла-бла
Дорогой, любимый, я хочу бабла
Милый, мишка, зайчик, котик, бла-бла-бла
Ну пожалуйста, подкинь ещё бабла
Только вот не надо мне тут бла-бла-бла
Дорогой, любимый, я хочу бабла
Звёзды и романтика - всё это круто
Только я внутри очень скупая с@ка

Боже, о, как я сексуальна
Может, немного аморальна
Только бабла всё не хватает
Что же, в моих руках всё тает

Только вот не надо мне тут бла-бла-бла
Дорогой, любимый, я хочу бабла
Милый, мишка, зайчик, котик, бла-бла-бла
Ну пожалуйста, подкинь ещё бабла
Только вот не надо мне тут бла-бла-бла
Дорогой, любимый, я хочу бабла
Звёзды и романтика - всё это круто
Только я внутри очень скупая с@ка

Только вот не надо мне тут бла-бла-бла
Дорогой, любимый, я хочу бабла
Милый, мишка, зайчик, котик, бла-бла-бла
Ну пожалуйста, подкинь ещё бабла
Только вот не надо мне тут бла-бла-бла
Дорогой, любимый, я хочу бабла
Звёзды и романтика - всё это круто
Только я внутри очень скупая с@ка
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 12:09
Мама сказала бабушке,бабушка сказала дедушке,дедушка сказал внучке,внучка сказала соседу,сосед пришёл пёрнул 3,5 раза и вынес вердикт ВАЛЕНТИНУ ОТРАВИЛИ ОБОБРАЛИ ФСЁ ПИ...Ц,ВИНОВАТ ВОДЯТЕЛ.
Лучший комментарий
0
10
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Горожанин26 сентября 2017, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Мама сказала бабушке,бабушка сказала дедушке,дедушка сказал внучке,внучка сказала соседу,сосед пришёл пёрнул 3,5 раза и вынес вердикт ВАЛЕНТИНУ ОТРАВИЛИ ОБОБРАЛИ ФСЁ ПИ...Ц,ВИНОВАТ ВОДЯТЕЛ.
Развернуть
а проказань поспешила об этом написать :-D
0
8
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Горожанин26 сентября 2017, 12:51
Что за ЧУШЬ. ? ? ?
0
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