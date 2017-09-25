«Юрий будет Дудь!»: в Нижнекамск на медиафорум приедет один из лучших блогеров России

5-6 октября 2017 года в Нижнекамске пройдет первый образовательный форум журналистики и коммуникаций Media Proof.

Форум представляет собой серию лекций, семинаров и мастер-классов, посвященных работе журналиста в современных реалиях: как оставаться интересным для аудитории, как вводить новые форматы, как вести социальные сети и оставаться прибыльными. Участники смогут обсудить с лучшими профессионалами вопросы развития медиа, тенденции в преобразовании редакций, общении с читателями, варианты монетизации и экспериментальные способы работы с информацией.

Стать слушателем форума можно двумя способами: купить билет или участвовать в конкурсе. Подробности на сайте www.mediaproof.ru

Все вырученные от продажи средства пойдут на развитие первого в России инклюзивного арт-кластера «Рубаха» в Нижнекамске. Это платформа для развития креативного сообщества, микробизнеса, самовыражения творческих личностей, а также реализации программы инклюзивного образования, занятости, досуга и общения через социокультурные инициативы.

С лекциями выступят:

Юрий Дудь - главный редактор Sports.ru, автор YouTube-канала вДудь

Ольга Бешлей - шеф-редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер», журналист, писатель

Родион Скрябин - директор по развитию бизнеса издания «Лайфхакер»

Мария Долгополова - главный редактор «Теории и практики», экс-директор WOS, основатель Verba Academy

Никита Белоголовцев - главный редактор «Мел»

Сергей Карпов - руководитель отдела специальных проектов портала «Такие Дела»

Розалия Каневская - Консультант по PR, создатель и главный редактор ведущего СМИ о PR в России Mediabitch

Анна Савина - Главный редактор Accent и Setka Blog

Дмитрий Девишвили - Арт-директор печатных продуктов РБК, доцент МГХПА им. С.Г. Строганов

Артем Петров - руководитель отдела социальных медиа ФК «Зенит»

Юлия Загитова - медиаисследователь и автор телеграм-канала про медиатренды Breaking Trends

Участники форума: