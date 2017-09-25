«Юрий будет Дудь!»: в Нижнекамск на медиафорум приедет один из лучших блогеров России

5-6 октября 2017 года в Нижнекамске пройдет первый образовательный форум журналистики и коммуникаций Media Proof.
Форум представляет собой серию лекций, семинаров и мастер-классов, посвященных работе журналиста в современных реалиях: как оставаться интересным для аудитории, как вводить новые форматы, как вести социальные сети и оставаться прибыльными. Участники смогут обсудить с лучшими профессионалами вопросы развития медиа, тенденции в преобразовании редакций, общении с читателями, варианты монетизации и экспериментальные способы работы с информацией.
Стать слушателем форума можно двумя способами: купить билет или участвовать в конкурсе. Подробности на сайте www.mediaproof.ru
Все вырученные от продажи средства пойдут на развитие первого в России инклюзивного арт-кластера «Рубаха» в Нижнекамске. Это платформа для развития креативного сообщества, микробизнеса, самовыражения творческих личностей, а также реализации программы инклюзивного образования, занятости, досуга и общения через социокультурные инициативы.
С лекциями выступят:
- Юрий Дудь - главный редактор Sports.ru, автор YouTube-канала вДудь
- Ольга Бешлей - шеф-редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер», журналист, писатель
- Родион Скрябин - директор по развитию бизнеса издания «Лайфхакер»
- Мария Долгополова - главный редактор «Теории и практики», экс-директор WOS, основатель Verba Academy
- Никита Белоголовцев - главный редактор «Мел»
- Сергей Карпов - руководитель отдела специальных проектов портала «Такие Дела»
- Розалия Каневская - Консультант по PR, создатель и главный редактор ведущего СМИ о PR в России Mediabitch
- Анна Савина - Главный редактор Accent и Setka Blog
- Дмитрий Девишвили - Арт-директор печатных продуктов РБК, доцент МГХПА им. С.Г. Строганов
- Артем Петров - руководитель отдела социальных медиа ФК «Зенит»
- Юлия Загитова - медиаисследователь и автор телеграм-канала про медиатренды Breaking Trends
Участники форума:
- представители СМИ (редакторы, журналисты, репортеры, корреспонденты
- видеооператоры и фотожурналисты)
- SMM и PR специалисты
- представители брендинг, рекламных, продакшн - агентств
- представителей пресс-служб
- медиатехнологи
- студенты профильных вузов