Татарстанский астрофизик включен в число вероятных лауреатов Нобелевской премии

Компания Clarivate Analytics включила почетного профессора КФУ астрофизика Рашида Сюняева в список вероятных лауреатов Нобелевской премии — 2017 Citation Laureates, сообщает пресс-служба вуза.

В список Citation Laureates входят ученые и экономисты, чьи публикации часто цитируются коллегами: это и дает основания включать их в число потенциальных лауреатов премии, за 15 лет 43 ученых из списка были удостоены Нобелевской премии.

В этом году компания Clarivate Analytics, которая занимается предоставлением проверенных наукометрических данных, включила в список 22 человека. Сюняев оказался в их числе «за обширный вклад в углубление нашего понимания Вселенной, включая ее происхождение, процессы формирования галактик, дисковой аккреции черных дыр и многих других космических явлений».

Прежде российские ученые никогда не входили в Citation Laureates.

Справка



Рашид Сюняев — почетный академик Академии наук Республики Татарстан. За свои уникальные научные исследования он удостоен многих престижных международных наград, в том числе премии Крафурда по астрономии Королевской академии наук Швеции, награды имени Рассела (высшее отличие Американского астрономического общества), международной научной премии (физика) имени короля Фейсала, премии Киото. В 2012 году ему присуждена медаль Бенджамина Франклина по физике за фундаментальный вклад в понимание ранней Вселенной и свойств черных дыр.