На проспекте Ямашева ночью ограбили «Макдоналдс»

В Казани на проспекте Ямашева накануне ночью ограбили ресторан "Макдоналдс", ЧП произошло во время разгрузки товара. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По словам работников заведения, пока водитель вместе с экспедитором выгружали на улице коробки с продуктами, к ним подошел незнакомый парень, который в какой-то момент схватил две коробки с ближайшего поддона и побежал прочь.

Его попыталась задержать одна из работниц ресторана, но тот успел сесть в поджидавшую его машину и уехал.

Работники вызвали полицию, при этом в этот момент на место приехал друг грабителя, который вернул одну из коробок, в которой был чай и снова скрылся. Содержимое второго ящика парни оставили себе.

Найти грабителей удастся, вероятно, по машине - работникам удалось запомнить ее номер.