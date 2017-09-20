Для Татарстана при помощи снимков из космоса создадут 3D-модель

Несколько компаний приступили к созданию 3D-модели Татарстана, в работе будет использована космическая съемка, пилотируемая аэрофотосъемка и данные, полученные беспилотными летательными аппаратами. Об этом на форуме "АгроЮг-2017" в Ставрополе рассказал соруководитель рабочей группы AeroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков, передает ТАСС.

- Сейчас МРГ (Межведомственной рабочей группой при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России) одобрен проект создания 3D-модели республики Татарстан, полеты уже начинаются. Там будет космос (космическая съемка), этим занимаются компании "Сканэкс" и "Ракурс", пилотируемую аэрофотосъемку проведет "Роскартография", беспилотную - "Геоскан" и, возможно, "Эникс", - уточнил он.

Точная съемка позволяет уточнять перечень земель, корректировать расположение границ территорий, пример - экспериментальный проект в Белгородской области.

- Предварительно, там были обнаружены неиспользуемые земли, есть неправильно проведенные границы. То есть фактические границы, которые показывает беспилотная съемка, оказались в ряде мест иными, чем те, что используются в управленческом учете, - отметил Жуков.