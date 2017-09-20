В Казани продают психбольницу с «постоянно растущей клиентской базой»

В Казани через популярный сайт подачи объявлений решили продать специализированную медицинскую клинику для лечения заболеваний психики, стоимость бизнеса со всем необходимым оборудованием оценивается в 590 тысяч рублей.

- Получена полная бессрочная медицинская лицензия на оказание медицинских услуг. Есть возможность развивать и другие медицинские направления. Клиентская база медицинского центра постоянно растет, - говорится в объявлении, которое было размещено 18 сентября.

Общая площадь помещений составляет 130 кв.м., в клинике есть все необходимое оборудование и в ней уже работают 5 человек.