В Казани девушка с «вампирской болезнью» стала инвалидом после визита в больницу

В Казани 29-летняя Вероника Мещерякова, которая обратилась в больницу с острой болью в животе, стала инвалидом 1-й группы - у нее обнаружили редкую болезнь порфирию, которую в средних веках называли "вампирской болезнью", однако начали лечить девушку слишком поздно. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

По данным СМИ, 6 декабря 2015 года девушка обратилась в БСМП-2 с жалобой на боль в животе. По словам матери, там ее прооперировали, а спустя три дня, поскольку состояние пациентки продолжало ухудшаться, провели еще одну операцию.

- В обоих случаях хирургическое вмешательство, как объяснили врачи, проводилось в связи с заболеваниями репродуктивной системы. Но дочке лучше не становилось, состояние ухудшалось стремительно. 19 декабря Вероника уже не вставала, ее перевели в реанимацию, в итоге доктора сообщили мне, что у дочки редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, - рассказала мать девушки.

23 декабря Веронику перевели в РКБ, 25-го ее подключили там к аппарату искусственной вентиляции легких, 30 декабря ей сделали еще одну операцию, а 11 января Вероника пережила клиническую смерть. И только 13 января ей назначили анализ, который позволил установить истинный диагноз - "порфирия". После этого ей назначили правильное лечение.

В результате комы и клинической смерти от гипоксии пострадал мозг Вероники — томограмма выявила атрофию участка мозга, из-за которой девушка с двумя высшими образованиями помнит события из прошлого, но забывает то, что видела или слышала только что. Также она не может ходить и даже стоять, с трудом говорит.

Сейчас Вероника проходит курс реабилитации в горбольнице №7.

Следственный комитет ведет проверку данного происшествия и выясняет, есть ли вина врачей в таком состоянии девушки.

Справка



Порфирия — это разновидность генетических патологий печени, при которых гемоглобин (красные кровяные тельца) синтезируется неправильно. В биосинтезе гемоглобина наличествует восемь ферментных шагов, и проблема с любым из них может явиться причиной порфирии.



По словам доктора Дэвида Дольфина, известного специалиста по порфирии и другим болезням печени, люди, которых в средние века считали вампирами или оборотнями, могли страдать именно эти редким заболеванием.



Дольфин утверждает, что на больного отрицательно влияет даже слабый солнечный свет. Повреждения кожи бывают такими серьезными, что нос или пальцы могут полностью разрушиться. Губы и десны могут значительно уменьшиться при сохранении нормальных размеров зубов — в результате получается подобие звериной челюсти с клыками. К тому же у больных порфирией бывает усиленный рост волос.