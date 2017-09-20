Сегодня в Казани проходит "День без автомобиля"

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов пришел на работу пешком, сегодня в Казани проходит "День без автомобиля". Об этом в Instagram президента РТ сообщил глава его пресс-службы Эдуард Хайруллин.

- Сегодня — Всемирный день без автомобиля. Президент пришел на работу пешком — написал Хайруллин.

Отметим, в предыдущие годы Минниханов также всегда поддерживал "День без автомобиля", к примеру, он приезжал на работу на велосипеде.

Акции "День без автомобиля" впервые прошли в 1973 году. Они носили спонтанный характер, и только с 2000 года акция начала носить масштабный и регулярный характер. Всем автолюбителям предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств.