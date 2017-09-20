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Эксперт о том, почему так сильно выросли цены на бензин в Татарстане и новом росте в 2018

Эксперт о том, почему так сильно выросли цены на бензин в Татарстане и новом росте в 2018
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Портал ProKazan.ru проанализировал цены на топливо за прошедшие 5 лет и узнал, с чем связан их рост

На этой неделе стало известно, что в правительстве России было принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо, чтобы потратить полученные деньги на развитие Крыма (строительство трассы «Таврида») и Калининградской области (завершение строительства трассы «Приморское кольцо»). Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Акцизы на топливо могут быть подняты дважды: с 1 января и с 1 июля. При этом цена на топливо оба раза повысится на 50 копеек за литр. Это больше, чем предусматривает действующее законодательство. Налоговый кодекс предполагает рост тарифов на уровне инфляции в 4 процента: не более 30 копеек для бензина и не более 23 копеек для дизельного топлива.

Что творится с ценами на топливо?

Повышение стоимости топлива на рубль, на первый взгляд, кажется немного пугающим, но если поднять архивные данные Татстата, то видно, что это даже меньше, чем в этом году.

За прошедший год цены на топливо выросли аж на 2,5 рубля (с сентября 2016 по сентябрь 2017). Если год назад за литр АИ-92 мы платили около 34 рублей, то сейчас более 36. Такой же сильный рост был в период с сентября 2013 по сентябрь 2014 (за год на 2,6 рубля). При этом с 2015 по 2016 (также с сентября по сентябрь) рост составил всего около 0,7 рубля.

  АИ-92 АИ-95 ДТ
2017 год (18 сентября) 36.40 39.40 36.96
2016 год (12 сентября) 34.05 36.82 33.63
2015 год (14 сентября) 33.34 36.37 33.37
2014 год (15 сентября) 31.50 34.57 31.86
2013 год (16 сентября) 28.84 31.94 30.67

В таблице - динамика роста цен на топливо за прошедшие 5 лет

Так что же происходит с ценами? Почему в один год мы наблюдаем резкий взлет, а в другой почти не замечаем? Как рассказала порталу ProKazan.ru аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, причин несколько.

Почему «взлетели» цены на бензин в 2014


Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова

- В период 2013 – 2014 гг. стало известно о налоговом маневре, который подразумевал повышение НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) с одновременным снижением экспортных пошлин, - рассказала Ирина Рогова. - Российским нефтяникам было выгодней продавать нефть за рубеж, чем осуществлять ее переработку (особенно, учитывая устаревшие производственные мощности) и реализовывать в России. Кроме того, в тот момент биржевые цены на нефть находились на весьма высоких уровнях. Также в 2014 году на 5 процентов были повышены акцизы на бензин. И это не могло не сказаться на стоимости топлива. Плюс давайте не будем забывать о девальвации рубля, который за июль-сентябрь 2014 года ослаб к доллару сразу на 15,6 процентов. Это также могло сказаться на ценах на бензин.

О стаблильных ценах на топливо в 2015-2016

- В конце 2015 года цены на нефть довольно резко снижались, отметив в январе 2016 года минимум по Brent на уровне 27,08 доллара за баррель. Потом, правда, несколько восстановились. Но есть такая закономерность. Когда цены на нефть на мировом рынке растут, цены на топливо в РФ повышаются активно. Когда котировки энергоносителя падают, бензин в России либо не растет в цене, либо дорожает, но весьма сдержанно. Возможно, что в период 15 -16 гг. сработала именно эта закономерность.

О росте цен за прошедший год

- В 2016 году с 1 апреля снова были повышены акцизы на бензин, причем второй раз за год. Уже только этот фактор подразумевал рост цен на бензин на 7 — 8 процентов. Нефтяные компании закладывают рост расходов в цены топлива. Кроме того, котировки нефти в январе 2017 года поднялись до полуторагодового максимума.

О том, что ждет в 2018

- В сентябре 2017 года было принято решение о повышении акцизов в 2018 году, которое пройдет в 2 этапа: 1 января и 1 июля. Да, оба раза повышение составит 50 копеек. Но это подразумевает рост цен на топливо на 1,5 – 2 процента. Таким образом, мы можем столкнуться, как минимум, с ростом на 3 – 4 процента (1,2 – 1,4 рубля). Плюс не исключен рост цен на нефть на фоне роста спроса на энергоноситель со стороны стран Европы и США и сокращения предложения в связи с выполнением соглашения о сокращении добычи в формате ОПЕК+. Если это произойдет и Brent превысит отметку 60 долларов за баррель, можно ждать, что бензин в России подорожает значительнее, чем сейчас можно ожидать.

Женя Потехина, 21.09.2017, 19:10
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин21 сентября 2017, 19:24
Я буду ждать когда-то бензин исчезнет. Да будеи h2o и будет всем счастье.
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Горожанин21 сентября 2017, 19:26
Причем здесь биржевые цены на нефть? Внутренняя цена на нефть устанавливается в рублях, из которой верстается бюджет нового года. От нее отплевывается курс рубля. Соответственно, биржевая цена в долларах упала, растет курс доллара, из расчета, чтобы цена в рублях соответствовала утвержденной в бюджете. Иначе будет налоговых поступлений будет недостаточно, чтобы обеспечить бюджет.
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