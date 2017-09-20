В Татарстане похолодает до +3 градусов

При этом днем дождь не ожидается

В Татарстане в ночь на 22 сентября похолодает до +3 градусов,, об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В целом по республике 22 сентября ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+8 градусов, максимальная температура воздуха днем +10..+15 градусов.

В Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, минимальная температура воздуха составит +4..+6 градусов. Днем в пятницу - без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Термометры покажут +11..+13 градусов.