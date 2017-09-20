В Татарстане появится Госкомитет по биологическим ресурсам

В Татарстане вместо Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ появится Госкомитет по биологическим ресурсам. Такое решение в четверг приняли депутаты Госсовета РТ.

С предложением о преобразовании выступил глава РТ Рустам Минниханов. Депутаты его поддержали.

- При передаче полномочий управление фактически будет выполнять функцию органа исполнительной власти межотраслевой компетенции, то есть государственного комитета, – сообщил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

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Данное Управление занималось охраной, контролированием и регулированием использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов.