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Известный художник Никас Сафронов напишет портрет Минниханова

Известный художник Никас Сафронов напишет портрет Минниханова
16+
Фото: скриншот

Известный российский художник Никас Сафронов рассказал, что планирует написать портрет президента Татарстана Рустама Минниханова, при этом он уже написал портрет мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции

- Более 10 картин написал по просьбе президента. Надеюсь, что они останутся в коллекции или музее города… И будем писать портрет президента Татарстана, обязательно, - рассказал художник. 

По его словам, он познакомился с Миннихановым в Бахрейне. Также он предложил использовать свои "казанские" картины на баннерах в качестве социальной рекламы.

Никас Сафронов — заслуженный художник России, народный художник Республики Дагестан. Известен в том числе тем, что рисовал портреты многих политических и общественных деятелей и артистов шоу-бизнеса, после чего дарил картины прототипам.

Н. Вильданов, 20.09.2017, 15:25
Тэги: Искусство
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Комментарии

Горожанин20 сентября 2017, 15:37
Татарский квадрат.
0
2
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Горожанин20 сентября 2017, 15:38
По слухам полотно будет абстрактное, возможно, будет изображен Чебурашка на голубом вертолете, улепетывающий от злого Гены в теплые страны.
0
6
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Гном20 сентября 2017, 15:57
А что Сафронова уже женские титьки голые не интересуют!:-D
0
2
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