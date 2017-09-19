Появилось видео ограбления банка в Казани, на который напал мужчина с ножом

В Интернете появилось видео с камер наблюдения отделения казанского Сбербанка на улице Парина, где накануне 41-летний мужчина ограбил его с ножом и электрошокером на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД РТ.

Нападение на банк произошло в 14:30.

- После совершения преступления мужчина уехал на свою дачу, расположенную в поселке Победилово. Уже через два часа после нападения он был задержан. Полицейские изъяли у него более 30 тысяч рублей. По месту жительства задержанного было обнаружено еще порядка 117 тысяч рублей. Около семи тысяч рублей он успел потратить, - сообщили в МВД.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Разбой", мужчина признался в совершении преступления.